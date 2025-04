Quel est le problème principal de la RB21 pour Verstappen ?

Helmut Marko, conseiller de Red Bull, a révélé que l’équipe poursuivait ses efforts pour résoudre les problèmes clés qui préoccupent Max Verstappen.

Lando Norris et Oscar Piastri ont remporté les deux premières manches de la saison avant que Verstappen ne riposte lors de la dernière course au Japon avec une pole et une victoire.

Verstappen n’est qu’à un point de Norris au championnat pilotes et vise sa troisième victoire consécutive à Bahreïn ce week-end.

Si la RB21 a parfois été rapide entre les mains de Verstappen lors des trois premières épreuves, Marko a souligné un point en particulier qui gêne le Néerlandais.

"La voiture manque encore d’équilibre et sous-vire encore trop en plein milieu du virage, ce que Max n’apprécie pas du tout," explique l’Autrichien à Bahreïn.

"Si nous parvenons à résoudre cela, il pourra faire des choses complètement différentes."

"C’est exactement ce sur quoi nous travaillons. Nous ne pouvons pas encore dire quand ni comment cela se résoudra mais nous y arriverons."

Marko ajoute que "ce n’est évidemment pas le seul problème mais réussir à débloquer cela reviendrait à libérer enfin le pilotage de Max."

Alors qu’une lutte serrée pour le titre est annoncée, Red Bull cherche à tirer parti de la lutte entre Norris et Piastri qui permet à Verstappen de rester dans la course en attendant une RB21 améliorée.

"Nous sommes heureux lorsqu’ils se prennent des points, en attendant que nous fassions mieux," sourit Marko.

"Je pense que Piastri est mentalement plus fort, même si Norris est plus rapide sur un tour."

Enfin, sur un ton plus léger, la saison 2025 de Max Verstappen ne devrait pas être perturbée par la naissance son premier enfant selon Marko.

La date d’accouchement de Kelly Piquet coïncide heureusement avec une rare interruption dans le calendrier chargé de la Formule 1.

"La date de naissance n’entre en conflit avec aucune des courses de Max. Elle est prévue pour début mai."