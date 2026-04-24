Brown s’agace des rumeurs ’absurdes’ autour de Stella et McLaren

Zak Brown a tenu à couper court aux rumeurs entourant l’avenir de Andrea Stella, alors que Gianpiero Lambiase est attendu à terme chez McLaren.

Ces derniers jours, certaines spéculations ont laissé entendre que l’arrivée de Lambiase, ingénieur de course historique de Max Verstappen, pourrait fragiliser la position de Stella et ouvrir la voie à un retour de ce dernier chez Ferrari. Une hypothèse que Brown balaie sans détour.

"Est-ce que je peux confirmer que c’est n’importe quoi ? Oui, je peux confirmer que c’est absolument n’importe quoi," tranche-t-il.

Le dirigeant américain dénonce même certaines manœuvres en coulisses : "Il y a quelques équipes qui alimentent ce genre de rumeurs, mais cela ne fonctionnera pas avec nous."

Brown insiste sur le rôle central de Stella dans le projet de McLaren et sur la solidité de leur relation : "Andrea est très engagé envers McLaren et nous sommes très engagés envers Andrea. Nous ne pourrions pas être plus satisfaits de cette situation."

"Vous le verrez avec les couleurs McLaren encore un bon moment."

Loin de toute tension interne, Brown souligne également que Stella a lui-même joué un rôle dans le recrutement de Lambiase.

"À 100 %," répond-il lorsqu’on lui demande s’ils travailleront bien ensemble au lieu de finalement se croiser au gré de divers accords sur des transferts futurs. "Andrea est même la personne qui a recruté GP."

Officiellement, Lambiase ne doit rejoindre McLaren qu’à l’horizon 2028. Brown reconnaît toutefois que ce calendrier pourrait évoluer, tout en rappelant le cadre contractuel.

"Il y a toujours une possibilité," admet-il. "Mais il a un contrat et nous le respecterons."

En parallèle, certains observateurs voient dans ce mouvement une stratégie plus large de McLaren et estiment ainsi que ce recrutement pourrait, à terme, attirer Verstappen lui-même à Woking.

Une lecture que Brown tempère immédiatement, en mettant en avant la stabilité de son duo actuel composé de Lando Norris et Oscar Piastri.

"Nous avons des contrats à long terme avec eux, et je pense que c’est le meilleur duo de pilotes, sur et en dehors de la piste."

"Nous n’avons aucune intention de remplacer l’une de nos deux superstars."

"Et comme je l’ai dit, je vois plutôt Max aller chez Mercedes que chez nous s’il devait quitter Red Bull et rester en F1."