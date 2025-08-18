Russell : Horner a fait un travail incroyable mais la F1 oublie vite

George Russell a également commenté le départ de Christian Horner de Red Bull Racing, après 20 ans passés à la tête de l’équipe autrichienne basée en Angleterre, à Milton Keynes.

Le pilote Mercedes F1 n’a eu aucun lien avec Horner dans sa carrière puisqu’il a été vite géré par Toto Wolff et son équipe de management.

Mais le Britannique n’a pas hésité à rendre hommage aux succès de son compatriote... sans toutefois estimer que ce limogeage est un séisme pour l’une des principales rivales de son équipe.

"Red Bull a fait un travail incroyable dès l’arrivée de Horner. On ne peut absolument pas lui reprocher quoi que ce soit de ce côté," dit le pilote Mercedes F1.

"Évidemment, avec le départ de Horner, on se demande si les choses vont beaucoup changer ?"

"Ce n’est pas vraiment à moi de commenter, donc je ne le fais pas, ça ne me concerne pas vraiment, pour être honnête, car je suis concentré sur mon travail."

Russell a toutefois félicité son remplaçant, Laurent Mekies, qui a obtenu de bons résultats à la tête de Racing Bulls.

"Le gars qui remplace Horner est très respecté et possède une grande expérience du sport."

"Les choses évoluent et changent en F1, partout. La F1 oublie vite alors je ne pense pas que son départ aura un impact majeur sur Red Bull."

"Nous ne devons donc pas compter là-dessus pour une baisse de forme de notre concurrente."