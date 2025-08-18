Lindblad veut être ’le premier Arvid, pas le prochain Verstappen’

Alors que Red Bull voit en Arvid Lindblad le prochain Max Verstappen, ni ce dernier ni le principal concerné ne voient cela comme une bonne idée. L’importance d’une image propre à soi-même est cruciale, surtout à un niveau aussi élevé que celui exigé en F1.

"C’est évidemment très cool d’être associé à un quadruple champion du monde. Mais d’un autre côté, je veux être le premier Arvid Lindblad, pas le prochain Max Verstappen" a-t-il déclaré.

Verstappen lui-même a fait écho à cet avis, étant convaincu que le Britannique doit développer sa propre image indépendamment : "Il a couru pour l’équipe de karting de mon meilleur ami, donc j’avais déjà quelques informations sur lui, et il est génial."

"Il est très rapide, et il doit simplement y aller étape par étape. Je pense que la façon dont Red Bull le prépare est bonne. Il doit simplement faire son travail. Étiqueté comme le prochain Max, il doit simplement rester lui-même. C’est ce sur quoi il doit se concentrer."

"Je pense que c’est aussi ce qu’il sait faire. Il est entouré de personnes compétentes qui sont comme des mentors pour lui. Donc, oui, étape par étape. Je suis heureux pour lui. Il se débrouille bien. Voyons ce qui se passera lorsqu’il pourra enfin entrer en F1."

Lindblad a révélé de son côté qu’il se sentait proche de Lewis Hamilton, pour des raisons extra sportives : "Quand j’ai commencé à m’intéresser davantage à ce sport, c’était à l’époque où il gagnait."

"Ensuite, étant donné qu’il était noir et que je suis moi-même noir, j’ai ressenti une certaine forme de lien. Je trouvais cela un peu étrange, mais le fait que sa première année en F1 ait coïncidé avec ma naissance m’a fait ressentir une certaine affinité avec lui dès le début, quand j’avais sept ou huit ans."

Cependant, il ne considère plus les pilotes de Formule 1 comme ses idoles, mais plutôt comme des exemples : "Je suis arrivé à un point où je ne pense plus idolâtrer aucun des pilotes de Formule 1, mais j’ai simplement un très grand respect pour eux tous. Le niveau auquel ils évoluent est extrêmement impressionnant, et je les respecte tous énormément."

Un ancien pilote a aussi soutenu la possible arrivée de Lindblad en F1, en la personne de Juan Pablo Montoya : "Si Lindblad, qui selon moi n’est pas encore prêt, mais si Racing Bulls veut Lindblad l’année prochaine, qui allez-vous écarter ? Yuki ou Lawson ?"

"Ils devront écarter Yuki, vous devrez mettre Hadjar dans la Red Bull et Lindblad dans la RB. Et surtout parce que si Red Bull ne fait pas de bons résultats l’année prochaine et qu’il y a des changements de personnel chez Red Bull, les chances de Lindblad d’entrer en Formule 1 deviendraient plus compliquées."