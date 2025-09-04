Gasly revient sur le circuit ’qui a changé sa carrière’ ce week-end

Pierre Gasly revient sur les lieux de sa victoire, il y a déjà cinq ans, à Monza. Le pilote Alpine F1 admet que ce moment a totalement changé sa carrière et sa vie, et que c’est un accomplissement auquel il pense chaque jour, et qui le pousse à faire mieux.

"C’est un moment qui a changé ma carrière. Pour moi, c’est quelque chose qui ne s’effacera jamais. Les émotions que j’ai ressenties ce jour-là, les souvenirs, tout cela reste évidemment gravé dans ma mémoire, chaque jour de ma vie" a déclaré Gasly.

"Ça a été un tournant dans ma carrière, mais aussi dans ma vie personnelle. Chaque jour, quand je me réveille chez moi, je vois mon trophée quand je prends mon café le matin. C’est une bonne source de motivation."

"C’est une énergie positive, une bonne motivation. Évidemment, ça fait maintenant cinq ans et j’ai l’impression que ça a assez duré. Évidemment, je veux en remporter une autre. Mais Monza restera toujours spécial."

Malgré des années compliquées depuis, il reste heureux de ce qu’il réussit au plus haut niveau : "Oui mais il y a eu quelques podiums. Je pense qu’il y en a eu quatre ou cinq, sprints compris. Il y a eu de bons moments, si vous me demandez mon avis. Mais pas assez bons par rapport à ce que je veux accomplir en Formule 1."

"En termes d’opportunités saisies, je dirais que j’ai profité de toutes les occasions de monter sur le podium, sauf une. Dans l’ensemble, j’en suis satisfait. Mais d’un autre côté, je n’ai pas eu la voiture dont j’avais besoin et que je veux pour atteindre le niveau que je souhaite en Formule 1. C’est un fait."

Cette saison est très difficile pour Alpine, et le Français reconnait que les espoirs sont minimes avant cette édition du GP d’Italie : "On peut espérer que les simulations soient moins bonnes que la réalité. Au vu des écarts de cette année, de nos forces, de nos faiblesses, ce n’est clairement pas un tracé qui nous avantage."

"Maintenant, ça ne veut pas dire qu’il faut avoir une approche différente sur le week-end ou qu’il ne faut pas essayer. On sait que la voiture roule avec un aileron arrière extrêmement déchargée, ce ne sont pas des réglages standards. Bien sûr, on va essayer, mais ça risque d’être un week-end difficile."

Gasly espère que la saison prochaine se passera bien mieux mais en attendant, il est résilient et essaie de faire le maximum possible : "Je sais que dans quatre mois ce sera différent. Mon rapport à la course automobile consiste à tirer le maximum de la voiture dans laquelle je suis."

"On est moins rapides que les voitures autour de nous, je suis réaliste sur notre situation, et au final on doit juste garder la même approche chaque week-end, essayer de faire les meilleures performances."

"Quand je suis dedans, j’essaie d’extraire le meilleur résultat final. Mais sur le long terme, c’est vrai que je ne vais pas dire que je prends autant de plaisir quand je me bagarre pour une 17e place que quand je le fais pour un top 5 ou pour jouer devant."

"Je sais sur quoi je travaille, je connais le projet. Ça fait partie des hauts et des bas d’une carrière. Aujourd’hui, c’est plutôt un bas, mais je suis confiant que ça va se transformer en quelque chose de bien plus positif la saison prochaine."

La confiance pour 2026 expliquée

Plusieurs fois, il a rappelé à quel point il a confiance en Alpine et pourquoi il veut s’impliquer à fond en vue de 2026, quand l’équipe récupérera notamment un moteur Mercedes. Il confirme les raisons qui le poussent à garder un tel niveau de confiance.

"Il y en a plusieurs. Le premier, c’est qu’on doit être l’écurie à avoir arrêté le développement le plus tôt. La dernière évolution qu’on a eue, c’est à Barcelone en mai. Le développement de la voiture a été arrêté fin février, mars."

"Derrière, tout s’est concentré sur 2026. Le fait qu’on se retrouve en dernière position au championnat, cela nous offre plus de temps de soufflerie. Sur le papier aujourd’hui, le moteur Mercedes a l’air d’être le meilleur."

"Ensuite, c’est ce que je vois à l’usine. Le staff que l’on a, les personnes que l’on a recrutées. Il y a des explications quant au manque de performance de cette année. Si l’on était à deux secondes, cela m’inquiéterait, mais aujourd’hui on voit qu’à deux dixièmes près, je suis septième sur la grille."

Malgré des couacs par moments, Gasly est également satisfait de ce qu’il voit dans l’opérationnel d’Alpine : "Je dois dire que je suis vraiment content de ce que je vois dans l’équipe. Chaque week-end on fait le maximum."

"Je pense qu’en termes d’exploitation, il y a plein de week-ends où on maximise davantage que ce que je vois dans d’autres équipes. Le résultat final n’est pas là, mais pour des raisons que l’on est capable d’expliquer. Je ne dis pas qu’on va se retrouver avec la meilleure voiture pour l’année prochaine.

"Mais je sais qu’il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés, et encore une fois, en partant du principe que pour l’instant, le moteur Mercedes a l’air d’être le meilleur, et qu’en termes de châssis, on sait ce qu’il y a à améliorer, je pense qu’on devrait être dans une bien meilleure situation que celle dans laquelle on est aujourd’hui."