Incident Verstappen/Hamilton : Red Bull regrette ’un mauvais timing’ des caméras

Max Verstappen a terminé sa première partie de saison par une course difficile au Grand Prix de Hongrie, marquée par une neuvième place et un incident avec Lewis Hamilton. Stephen Knowles, directeur sportif de Red Bull, a expliqué pourquoi il avait été convoqué chez les commissaires, puis innocenté par ces derniers.

"C’était intéressant, car je pense que personne ne savait vraiment de quoi il s’agissait, à part qu’il s’agissait d’une manœuvre dans un virage à très grande vitesse" a déclaré Knowles, même si en réalité, tout le monde savait depuis le milieu de la course quelle était la manœuvre incriminée. "On ne voit généralement pas beaucoup de dépassements à cet endroit."

"Et le fait que tous les angles de caméra disponibles à ce moment-là étaient assez peu utiles n’a pas aidé. Je pense que c’était juste un mauvais timing de la part du réalisateur. La plupart du temps, nous avons une caméra placée au-dessus du casque du pilote, ce qui offre une très bonne vue de ce qui se passe des deux côtés des voitures."

Il détaille ensuite les raisons pour lesquelles prendre une décision - qui revenait un peu à innocenter un chantage à l’accrochage - était difficile pour les commissaires : "Sur la voiture de Max, la caméra était placée sur l’aileron avant, juste derrière celui-ci, au mauvais moment."

"De plus, sur les images prises par l’hélicoptère, les voitures passaient justement devant des arbres au moment critique. Je pense donc que personne ne savait vraiment ce qui s’était passé, s’il y avait eu contact ou non, nous ne pouvions rien voir."

"Je pense que la direction de course a examiné la situation, mais n’a probablement pas pu décider si des mesures devaient être prises. Cela aurait pu provoquer une collision ou forcer Lewis à sortir de la piste. Ces possibilités existaient. C’est donc ce dont nous avons discuté."

Knowles a aussi évoqué le rappel qu’ont reçu Verstappen et Red Bull le vendredi après avoir oublié une serviette dans le cockpit, et dont le pilote s’est débarrassé en piste : "J’ai désespérément cherché dans nos archives pour trouver quelque chose de similaire, mais sans succès."

"Quand on réfléchit à ce que le sport et les commissaires essaient de faire avec ces sanctions, c’est avant tout pour dissuader les pilotes de commettre des infractions à l’avenir. Et il est correct de dire que si vous sortez la voiture du garage et qu’il y a quelque chose de mal fixé dans le cockpit, cela peut être dangereux."

"Je pense qu’il est un peu exagéré de dire que la serviette aurait pu tomber dans l’espace pour les pieds et peut-être gêner avec les pédales ou autre chose. Mais dans le pire des cas, cela aurait pu être dangereux."

"Ils émettent cet avertissement clément, mais tout de même mineur, afin que tout le monde se souvienne qu’il faut faire attention à ne pas faire cela, et que les équipes ont la responsabilité de s’assurer que les cockpits sont exempts de tout objet flottant lorsqu’ils quittent le garage."