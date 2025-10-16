Hamilton répond aux rumeurs envoyant Horner chez Ferrari

Lewis Hamilton a qualifié les spéculations entourant Christian Horner et un éventuel futur rôle chez Ferrari de "perturbantes" pour la Scuderia.

Horner a quitté l’écurie Red Bull dans les jours qui ont suivi le Grand Prix de Grande-Bretagne, mettant fin à 20 ans à la tête de l’équipe basée à Milton Keynes.

Le Britannique est actuellement en période de préavis avant d’être autorisé à revenir sur la grille de la F1, ce qui pourrait avoir lieu dès le printemps prochain.

Horner a été associé à des postes dans différentes équipes. Aston Martin et Haas ont confirmé que le Britannique avait pris contact avec eux pour des discussions préliminaires, avant d’affirmer que les discussions n’avaient pas abouti.

Ferrari a également été citée comme une destination potentielle pour Horner, bien que l’actuel directeur de l’équipe, Fred Vasseur, ait signé une prolongation de contrat plus tôt cette année.

A Austin aujourd’hui, Hamilton a réagi aux rumeurs envoyant Horner chez Ferrari, insistant sur le fait que cela ne sert qu’à détourner l’attention.

"Je ne sais pas d’où viennent ces rumeurs, je ne peux donc pas vraiment m’exprimer à ce sujet."

"Mais cela nous distrait un peu en tant qu’équipe. L’équipe a clairement indiqué sa position concernant la reconduction du contrat de Fred."

"Fred, moi-même et toute l’équipe travaillons très dur pour l’avenir de l’équipe."

"Ces rumeurs ne sont bien sûr pas utiles. Je sais que tout le monde à l’usine travaille très dur et reste concentré."

"Ces rumeurs peuvent parfois être source de distraction."

Lorsqu’on lui a demandé directement s’il savait si ces informations étaient fondées, Hamilton a simplement répondu sans démentir : "Je n’en sais rien et je ne vais pas me prêter au jeu des rumeurs."

Hamilton n’a pas connu une première saison fructueuse chez Ferrari et attend toujours son premier podium avec l’équipe.

Le septuple champion du monde admet que son objectif principal était maintenant de réussir 2026 avec une F1, qui, selon Ferrari, devrait lui permettre de remonter grâce à l’entrée en vigueur de nouvelles réglementations techniques.

"Pour moi, il s’agit d’essayer de rester concentré sur l’objectif qui nous attend et de travailler sur la voiture de l’année prochaine."

"Il s’agit vraiment de continuer à construire les bases cette année afin que l’année prochaine, nous puissions avoir une meilleure exécution et de meilleures performances globales."

"Nous avons beaucoup de réunions pour nous assurer que nous allons dans la bonne direction."