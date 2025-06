Rosberg : La situation d’Hamilton chez Ferrari est ’difficile à voir’

Nico Rosberg, champion du monde de F1 2016 présent à Barcelone ce week-end, affirme que Lewis Hamilton se trouve dans une situation très difficile chez Ferrari après un Grand Prix d’Espagne décevant.

Il a également admis avoir du mal à voir son ancien coéquipier chez Mercedes éprouver de telles difficultés en 2025.

Malgré sa réussite en qualifications face à son coéquipier Charles Leclerc, Hamilton a connu une course difficile sur le circuit de Barcelone dimanche, avec un rythme nettement inférieur à celui du Monégasque.

Le septuple champion du monde a ainsi reçu l’ordre d’échanger de position avec Leclerc dès le début de course, alors qu’il peinait à trouver le rythme dès le premier relais.

Leclerc a finalement signé son troisième podium de la saison avec Ferrari en s’emparant de la troisième place derrière le duo McLaren.

Hamilton, quant à lui, a dû se contenter d’une lointaine sixième place, dépassé par la Sauber de Nico Hülkenberg dans les derniers tours.

Rosberg a admis avoir de vives inquiétudes pour Hamilton après "une course catastrophique".

"C’est difficile à voir."

"Dimanche a été une journée horrible pour lui, car il était tout simplement lent en piste, ce qui est très inhabituel."

"Oui, il est parfois en dehors du rythme en qualifications, mais en course, il est généralement excellent. Mais là c’était l’inverse et la course a été terriblement mauvaise."

"Il n’a pas de réponses non plus. Il a juste dit et répété qu’il voulait rentrer chez lui."

"Y avait-il des dégâts sur le fond plat ? Ces fonds plats sont très sensibles, il peut toujours y en avoir un peu et on perd beaucoup de temps."

"Quand on n’a pas de réponses, c’est vraiment difficile pour un pilote. Et puis, on voit son coéquipier se frayer un chemin jusqu’à la troisième place, sur le podium."

"Compte tenu de sa saison jusqu’à présent, c’est une situation très sombre."