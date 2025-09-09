Rosberg dénonce une nouvelle pénalité injustifiée de la part de la FIA

Nico Rosberg a pris la défense d’Oliver Bearman après le Grand Prix d’Italie, affirmant que sa pénalité était injustifiée.

Le pilote Haas F1 a écopé d’une pénalité de 10 secondes et surtout de deux points de pénalité pour avoir été jugé responsable d’une collision avec Carlos Sainz, mettant le Britannique au bord de la suspension pour une course.

Le débutant en F1 a accumulé 10 points de pénalité et doit disputer les quatre prochaines courses sans se faire remarquer négativement par les commissaires avant qu’il ne récupère des points sur sa licence (le 2 novembre).

Si Bearman reçoit deux points de pénalité en Azerbaïdjan, à Singapour, aux États-Unis ou au Mexique, il sera suspendu pour une course.

Selon le champion du monde 2016, Bearman aurait mérité plus d’espace de la part de Sainz, ce qui, selon Rosberg, aurait permis d’éviter une collision.

"Oliver Berman a la moitié de la longueur de sa voiture engagée, ce n’est pas comme s’il avait juste un aileron avant," a déclaré Rosberg, qui agissait en tant que consultant pour Sky F1 au GP d’Italie.

"Il y a beaucoup de place à cet endroit. Pourquoi Sainz ne laisse-t-il pas un peu d’espace ? Donnez-moi une raison."

"Bearman est là, alors il faut laisser un peu d’espace, et alors rien ne se passe et tout va bien."

"Honnêtement, Bearman n’aurait pas dû être pénalisé de 10 secondes, car je ne sais pas où il est censé aller."

À lire également Officiel : Bearman à un cheveu d’une suspension pour un Grand Prix

"Je pense que l’incident aurait pu être évité, pour tous les deux. Je pense que ces situations, ces bagarres au milieu de peloton, sont toujours dures à juger. C’est un peu similaire à celle entre Yuki [Tsunoda] et Liam [Lawson]."

"Ce sont simplement des situations qui peuvent être évitées par un pilote ou un autre. Il n’y a pas besoin de ce genre de situations délicates. Dans ce cas, Sainz aurait probablement pu laisser un peu plus de marge."