’Sans-faute’, ’incroyable’ : Permane est subjugué par Hadjar

Racing Bulls a inscrit un point à Monza alors que les deux pilotes partaient 18e et des stands. Alan Permane, le directeur de l’équipe, a été impressionné par la remontée d’Isack Hadjar, qui a arraché le point de la dixième place après s’être élancé de la voie des stands, même s’il regrette une qualification décevante et une occasion manquée d’un meilleur résultat.

"C’est la deuxième course consécutive où je suis un peu perdu au moment de commenter le résultat, inattendu encore une fois. C’était un sans-faute et une course incroyable de la part d’Isack ; il est parti des stands et termine dans les points !" a déclaré Permane.

"Nous savions, grâce à notre position de départ, que notre course serait axée sur la limitation des dégâts, et c’est exactement ce qui s’est passé. La stratégie inverse, associée à un rythme soutenu, a très bien fonctionné pour Isack, lui permettant de prendre le dernier point de la course."

Du côté de Liam Lawson, ça n’a pas été aussi positif : "Pour Liam, qui partait du fond de la grille, nous avons tenté une stratégie conventionnelle avec un arrêt au stand précoce, mais malgré des undercuts sur plusieurs rivaux cela n’a pas fonctionné."

Le Britannique se tourne maintenant vers la prochaine course en Azerbaïdjan, où il est convaincu que la VCARB 02 fonctionnera bien : "Nous quittons la dernière étape européenne en position de force, avec un point supplémentaire en poche."

"Nous attendons avec impatience la prochaine course à Bakou, avec des réglages à faible appui proche de Monza, où je suis convaincu que la voiture sera à nouveau compétitive en course. Mais on doit faire mieux en qualifications !"