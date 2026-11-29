Les pilotes de F1 présents au Qatar ont rendu hommage à la légende Marc Márquez, suite à l’annonce surprise de sa retraite du MotoGP, qui a pris de court le monde des sports mécanique. Max Verstappen a notamment salué son retour remarquable après ses blessures. Fernando Alonso et Carlos Sainz ont tous les deux fait part de leur stupéfaction. Le double champion du monde de Formule 1 a même reconnu avoir initialement pensé que la vidéo publiée par son compatriote avait été générée par intelligence artificielle. Les deux pilotes espagnols ont rendu un vibrant hommage à la légende du MotoGP à l’occasion du Grand Prix du Qatar, saluant aussi bien ses exploits sportifs que son parcours personnel.

Marc Márquez a créé la surprise en annonçant sa retraite sportive durant la première séance d’essais libres à Valence, utilisant une succession de cartes manuscrites pour révéler sa décision, au moment même où débutaient les essais du Grand Prix de F1 du Qatar.

Le quadruple champion du monde de F1, Max Verstappen, a confié ne pas être surpris, compte tenu des lourdes conséquences physiques que le MotoGP a fait subir à Márquez. Ce dernier a dû surmonter une blessure en 2020 qui a menacé sa carrière, ainsi que des complications complexes dans les années qui ont suivi.

"Le MotoGP est un sport très dangereux. Si l’on regarde tous les pilotes, ils finissent presque chaque année avec une blessure ou des os cassés. Dans le cas de Marc, en particulier depuis 2020, les choses ont été... Je ne connais pas les détails de son quotidien, mais d’après ce que j’ai pu voir et lors de nos échanges, je sais qu’il a été très difficile pour lui de revenir."

"Ce qu’il a réussi à accomplir malgré tout cela est tout simplement remarquable ; cela témoigne de son immense talent."

"Je ne suis pas surpris, et il mérite amplement de prendre sa retraite selon ses propres conditions - qui plus est en remportant le championnat - et de profiter de la vie. Car la vie ne se résume pas au MotoGP. C’est la même chose pour moi ici, en Formule 1."

"J’espère simplement qu’il profitera désormais de sa vie, en dehors des circuits, avec sa famille et ses amis. Qu’il pensera un peu moins à la course et, surtout, qu’il prendra soin de sa santé. Car, au fil d’une carrière, l’accumulation de blessures finit inévitablement par peser plus tard dans la vie."

"On le constate chez beaucoup de ces pilotes. J’espère sincèrement qu’il connaîtra une excellente seconde partie de vie."

Verstappen a aussi confié qu’il adore regarder le MotoGP, mais a ajouté : "Je suis content que ma carrière se soit déroulée sur quatre roues. Mais c’est essentiellement pour une raison : les blessures. Quand on a un accident, c’est notre propre corps qui percute le sol, n’est-ce pas ? Mais, encore une fois, ce que font ces gars-là est vraiment impressionnant."

Son équipier, Isack Hadjar a confié avoir eu, "les larmes aux yeux" en apprenant la nouvelle.

Quant au moment choisi par Marquez pour prendre sa retraite, Hadjar a ajouté : "S’il avait estimé pouvoir continuer en toute sécurité, il l’aurait fait, mais je pense qu’il n’a plus rien à prouver aujourd’hui."

Alonso a cru voir une vidéo "fake" sur son téléphone

L’annonce a aussi pris de court Fernando Alonso, qui pensait que son compatriote s’était récemment engagé à poursuivre sa carrière pour plusieurs saisons supplémentaires.

Le pilote Aston Martin F1 a même reconnu avoir douté dans un premier temps de l’authenticité de cette vidéo, compte tenu de la prolifération des contenus générés par intelligence artificielle sur les réseaux sociaux.

"Bien sûr, cela m’a pris par surprise, parce que je pensais qu’il avait prolongé d’un an ou plus, de deux années supplémentaires, il n’y a pas longtemps", explique Alonso au Qatar.

"Donc, au début, j’ai eu ça sur mon téléphone et je ne savais pas si c’était vrai ou non, parce qu’il y a tellement de vidéos qui reposent sur l’intelligence artificielle et tout cela, que je ne savais pas si c’était réel."

Une fois l’authenticité de l’annonce confirmée, Fernando Alonso a reconnu avoir éprouvé une certaine tristesse à l’idée de ne plus voir Marc Márquez évoluer en MotoGP.

Le double champion du monde de Formule 1 a notamment expliqué qu’il lui arrivait de regarder les rediffusions de certaines courses uniquement pour découvrir les exploits réalisés par son compatriote, dont les performances constituaient régulièrement à ses yeux le principal intérêt de ces épreuves.

"Il y avait des courses ou des moments où je regardais la rediffusion simplement pour voir un peu ce qu’il avait fait. Parce qu’il était souvent au cœur de la course", souligne Alonso.

"Cela va nous manquer, mais je pense qu’il a très bien expliqué les raisons de sa décision, donc il semble que le moment soit venu de s’arrêter."

Sainz rend hommage à l’un des plus grands sportifs de l’histoire de l’Espagne

Carlos Sainz s’est montré tout aussi ému par l’annonce de la retraite de Marc Márquez. Le pilote Williams F1 entretient une relation privilégiée avec le champion de MotoGP, dont il est un ami personnel et un voisin à Madrid.

L’ancien pilote Ferrari ne cache pas son admiration pour son compatriote, qu’il considère comme l’un des plus grands sportifs de l’histoire de son pays, et souligne également l’évolution personnelle de Márquez au fil de sa carrière.

"Je suis un immense fan de lui. Je le considère comme l’un des meilleurs, sinon le meilleur, ou tout du moins l’un des sportifs les plus marquants de l’histoire de l’Espagne", confie Sainz.

"Cela a été incroyable de voir son évolution, aussi bien en tant que sportif qu’en tant que personne."

Carlos Sainz était lui aussi persuadé que Marc Márquez poursuivrait sa carrière en MotoGP, notamment après avoir assisté à son remarquable retour au plus haut niveau à la suite des graves blessures qui avaient marqué son parcours.

L’Espagnol n’en éprouve que davantage de respect pour la décision prise par son ami de mettre un terme à sa carrière sportive.

"J’étais convaincu qu’il continuerait à courir. Et pourtant, il a pris sa retraite, c’est vraiment impressionnant. Je lui tire mon chapeau !"

Enfin le pilote Racing Bulls, Arvid Lindblad, a déjà cité Marquez parmi ses héros sportifs, et il l’a comparé à Verstappen.

"J’étais très triste lorsqu’il a annoncé la nouvelle ; ce qui m’a surtout attristé, c’est que la course de ce week-end est la toute dernière."

"J’aurais adoré pouvoir assister en direct à sa toute dernière course en MotoGP, car c’est une légende de ce sport. Honnêtement, tout comme Max l’est dans sa discipline... ils sont tous les deux incroyables."

"Rien que le fait de pouvoir les voir à l’œuvre est quelque chose d’assez exceptionnel. J’ai eu l’occasion de le voir une fois [à Barcelone, en 2024], mais je n’ai jamais vraiment eu la chance de le rencontrer ; c’est un peu dommage, mais c’est comme ça. Quoi qu’il en soit, je trouve que sa carrière est tout simplement impressionnante."