Aston Martin F1 n’est pas parvenue à quitter le fond du classement lors des qualifications du Grand Prix du Qatar, Fernando Alonso et Lance Stroll devant se contenter des 19e et 20e places sur la grille de départ devant les Cadillac. Malgré des tours dont il se montre satisfait, le double champion du monde espagnol déplore une nouvelle fois l’important déficit de performance de sa monoplace en ligne droite. Son équipier canadien, également confronté à des problèmes d’équilibre depuis le début du week-end, s’attend à devoir livrer bataille avec les Williams et les Cadillac dimanche à Losail.

Fernando Alonso estime avoir exploité au maximum le potentiel de son AMR26 lors de la Q1, sans toutefois disposer des performances nécessaires pour espérer accéder à la deuxième phase des qualifications.

L’Espagnol s’attend à une course particulièrement difficile dimanche, mais espère néanmoins pouvoir profiter des 57 tours du Grand Prix pour poursuivre le travail de compréhension de sa monoplace.

"J’étais satisfait de mes tours ce soir en qualifications et je pense avoir maximisé tout ce que je pouvais. Malheureusement, nous n’avons tout simplement pas le rythme et nous perdons beaucoup de temps au tour dans les lignes droites. Ce sera une course difficile pour nous, mais nous verrons si nous pouvons en apprendre davantage demain", confie Alonso.

Lance Stroll, qui avait révélé vendredi soir avoir souffert de douleurs lombaires sous l’effet des forces G dans les virages rapides de Losail, a finalement pu participer aux qualifications. Le Canadien n’a toutefois pas davantage été en mesure de s’extraire du fond du classement.

Outre l’important déficit de puissance dont souffre Aston Martin F1 avec son moteur Honda, Stroll regrette que son équipe ne soit toujours pas parvenue à trouver une fenêtre de fonctionnement satisfaisante avec sa monoplace depuis le début du week-end qatari.

"Nous avons rencontré beaucoup de problèmes d’équilibre tout au long du week-end et nous n’avons pas réussi à placer la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Nous savons également que nous accusons un énorme déficit de puissance, ce qui allait de toute façon constituer un défi en abordant ce week-end. C’est décevant, mais c’est ce à quoi nous nous attendions, et nous connaissons les domaines dans lesquels nous devons travailler", explique Stroll.

Le Canadien ne se fait guère d’illusions concernant les ambitions que pourra nourrir Aston Martin F1 lors de l’avant-dernier Grand Prix de la saison.

"Ce sera une course contre Cadillac et Williams demain, c’est avec ces équipes que nous nous battons."

Stroll a aussi été interrogé sur son état de santé. Le Canadien n’a finalement pas laissé son baquet à Jak Crawford malgré ses douleurs au dos hier.

"Ça va être difficile pour la course. Tout le week-end a consisté à gérer la douleur ; on verra donc ce qu’il sera possible de faire demain."

"Je ressens vraiment la douleur, et c’est un circuit éprouvant pour le corps lorsqu’on souffre d’une gêne ou d’une douleur ; il y a beaucoup de forces G, donc je dois constamment lutter contre cela."

"J’ai mal partout, même quand je suis à fond dans les lignes droites. On verra bien comment ça se passera en course. C’est dans le dernier secteur [vendredi] que je me suis fait mal au dos. J’ai travaillé avec mon kiné, je suis sous anti-douleurs."

Krack estime que les deux pilotes ne pouvaient pas faire davantage

Mike Krack, responsable des opérations en piste d’Aston Martin F1, estime que son équipe a correctement exécuté son programme durant les qualifications et que ses deux pilotes ont su progressivement exploiter le potentiel disponible au fil de leurs tentatives en Q1.

Le Luxembourgeois reconnaît néanmoins que le résultat de cette séance reflète assez fidèlement la place occupée par Aston Martin dans la hiérarchie observée depuis le début du week-end sur le circuit de Losail.

"L’équipe a bien exécuté la séance et les deux pilotes ont fait du bon travail, en tirant le meilleur parti de chaque relais et en gagnant progressivement en vitesse tout au long de la Q1. Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient ce soir, mais la réalité est que nous manquions de rythme pour aller plus loin sur ce circuit, et la séance a largement reflété la hiérarchie que nous avons observée."

Malgré cette nouvelle élimination de ses deux pilotes dès la Q1, Aston Martin F1 espère pouvoir profiter des éventuelles opportunités offertes par une course durant laquelle la gestion des pneumatiques devrait jouer un rôle particulièrement important.

"Cependant, demain constitue une nouvelle opportunité et nous chercherons à tirer le meilleur parti de toutes les occasions qui se présenteront à nous durant la course", conclut Krack.