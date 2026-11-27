Aston Martin F1 a connu une première journée d’essais particulièrement difficile au Grand Prix du Qatar, Fernando Alonso et Lance Stroll occupant les deux dernières places du classement à l’issue des EL2 à Losail. Toujours diminué par une infection virale contractée à Las Vegas, le double champion du monde espagnol a néanmoins retrouvé le volant de son AMR26 après avoir laissé sa place à Jak Crawford lors de la première séance. L’écurie britannique a également dû consacrer une partie de sa journée à effectuer des réparations sur ses deux monoplaces.

Dix-neuvième des EL2, Fernando Alonso n’a pas livré de réaction à l’issue de la journée, l’Espagnol ayant de nouveau été dispensé de ses obligations médiatiques en raison de son état de santé. Le pilote Aston Martin doit néanmoins poursuivre normalement son programme pour le reste du week-end.

Vingtième et dernier de la deuxième séance, Lance Stroll a confirmé les difficultés rencontrées par son équipe sur un circuit aux caractéristiques radicalement différentes de celles de Las Vegas.

Le Canadien espère que le travail effectué par ses ingénieurs durant la nuit permettra de trouver une fenêtre de fonctionnement plus adaptée aux exigences des nombreux virages rapides de Losail.

"Cela a été une journée difficile au Qatar", reconnaît Stroll.

"Toutes les courses présentent leurs propres défis et c’est un circuit très différent de Las Vegas, avec des températures beaucoup plus élevées. Ici, vous attaquez dans les virages rapides et vous essayez constamment d’être à la limite."

"Il y a certaines choses sur lesquelles nous devons travailler ce soir pour essayer de placer la voiture dans une meilleure fenêtre de fonctionnement sur ce circuit."

Crawford a vécu sa meilleure séance d’essais de la saison

Dix-neuvième des EL1, Jak Crawford a en revanche particulièrement apprécié son expérience au volant de l’AMR26 sur le circuit de Losail.

Le jeune pilote américain, qui disputait sa sixième séance d’essais libres de la saison avec Aston Martin F1, se réjouit d’avoir pu mener à bien l’intégralité du programme prévu par l’équipe.

"C’était une très bonne journée pour moi, ma sixième de l’année et ma préférée. Le circuit est incroyable et amusant à piloter, je me suis amusé, j’ai fait des tours et on a fait tout ce qu’on voulait, donc c’est très positif", a déclaré Crawford.

"Je sens que j’ai appris avec la voiture, je me sens bien à l’aise au volant et dans l’équipe, à travailler avec tout le monde, ça se passe très bien cette année et c’est bien de voir comment la voiture a progressé depuis ma première séance à Suzuka."

L’Américain ne sait toutefois pas encore s’il aura une nouvelle occasion de prendre le volant de la monoplace britannique avant la fin de l’année, notamment dans le cadre d’essais.

"De mon côté, je ne sais pas si je serai de retour dans la voiture cette année pour des tests, je l’espère. Sinon, j’espère que l’on fera deux bons week-ends pour terminer la saison, et on passera à l’année prochaine."

Aston Martin a dû effectuer des réparations sur ses deux monoplaces

Mike Krack, responsable des opérations en piste d’Aston Martin F1, a confirmé que les deux séances d’essais libres n’avaient pas été de tout repos pour l’écurie britannique.

Les caractéristiques particulièrement exigeantes du circuit qatari ont notamment mis à rude épreuve les monoplaces, plusieurs pilotes ayant effectué des excursions hors piste au cours de la journée.

"Cela a été un après-midi et une soirée d’essais difficiles ici au Qatar", explique Krack.

"C’est un circuit exigeant, avec des virages rapides, des vibreurs agressifs et des bacs à gravier, et nous avons vu beaucoup de voitures sortir de la piste durant les deux séances."

"Nous avons consacré du temps à effectuer des réparations sur les deux voitures entre les séances et durant celles-ci, et nous avons du travail à faire cette nuit."

Krack se félicite néanmoins du roulage supplémentaire dont a bénéficié Jak Crawford, tout en confirmant que Fernando Alonso poursuivra son week-end malgré son infection virale.

"C’était bien de voir Jak accumuler un kilométrage supplémentaire important au volant de la voiture durant les EL1. Fernando est ensuite revenu pour les EL2 et poursuivra pour le reste du week-end."