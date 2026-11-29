Comment analyser ces qualifications dominées par Mercedes F1 au Qatar ? George Russell affirme avoir retrouvé au volant de sa Mercedes W17 des sensations qui lui manquaient depuis plusieurs semaines, décrochant la pole position devant son équipier Kimi Antonelli et Lando Norris. Le Britannique estime que son équipe est enfin parvenue à exploiter pleinement son ensemble d’évolutions aérodynamiques introduit plusieurs courses auparavant. Antonelli regrette quant à lui ses difficultés avec les pneumatiques tendres et une décision prise par Mercedes lors de sa dernière tentative en Q3, tandis que Norris considère que McLaren a obtenu le meilleur résultat possible compte tenu de l’écrasante supériorité des Flèches d’Argent à Losail.

Auteur de deux excellents tours rapides lors de la Q3, George Russell n’a pas caché son enthousiasme à la radio concernant le comportement de sa Mercedes. Le Britannique estime même n’avoir jamais bénéficié d’une monoplace aussi agréable à piloter depuis le début de la saison 2026.

Les caractéristiques du circuit de Losail, avec ses nombreux virages rapides, permettent notamment à Mercedes d’exploiter pleinement les qualités de son ensemble d’évolutions aérodynamiques, dont l’introduction n’avait pourtant pas immédiatement produit tous les effets escomptés.

"J’ai vraiment pris du plaisir en piste. Tout au long de ce week-end, nous avons vraiment eu le sentiment que notre voiture évoluait à un autre niveau, et cela a été incroyable à voir. C’est la première fois depuis que nous avons introduit ce nouvel ensemble d’évolutions que je pense que nous sommes vraiment parvenus à le placer dans sa fenêtre de fonctionnement optimale", explique Russell.

"Je pense que nous sommes très compétitifs dans les virages rapides et, évidemment, ce circuit en regorge. Donc oui, c’était vraiment génial. Kimi a été très rapide, il était en tête de toutes les séances précédentes. Je savais que je devais réaliser de bons tours en qualifications si je voulais décrocher la pole position, mais j’avais un bon pressentiment."

Interrogé sur la difficulté de réunir les trois meilleurs secteurs dans un même tour à Losail, Russell reconnaît que l’exercice s’est révélé relativement simple ce samedi, précisément grâce à la confiance dont il disposait au volant de sa W17.

"C’est toujours un défi d’en tirer le maximum, mais c’est probablement la meilleure voiture que j’ai eue en matière de sensations de toute la saison, à vrai dire. Donc, de toutes les courses que nous avons disputées, celle-ci est probablement celle où il a été le plus simple d’assembler le tour, simplement parce que les sensations avec la voiture étaient tellement bonnes."

"Lorsque les sensations avec la voiture ne sont pas bonnes et que vous manquez un peu de rythme, vous êtes toujours en train de surpiloter et d’essayer de compenser, et c’est là qu’il devient difficile de réaliser des tours propres. Mais chaque tour que nous avons effectué semblait vraiment propre, vraiment bon. J’avais tellement confiance dans la voiture, quelque chose qui me manquait depuis un certain temps."

George Russell s’élancera ainsi depuis la première ligne de la grille de départ pour la quatrième course consécutive. Le pilote Mercedes espère toutefois mettre un terme à une succession de dimanches beaucoup moins satisfaisants que ses prestations en qualifications.

"Mais je suis heureux, c’est maintenant la quatrième course consécutive où je suis sur la première ligne. Ces dernières courses, les samedis après-midi se sont plutôt bien passés pour moi, donc je dois simplement essayer de concrétiser cela en course, parce que les dimanches ont été assez mauvais."

Russell avait conservé une marge en essais libres pour préserver sa Mercedes

Alors que Kimi Antonelli avait dominé les trois séances d’essais libres du Grand Prix du Qatar, George Russell a pris l’ascendant sur son équipier tout au long des qualifications.

Le Britannique a notamment révélé qu’il avait volontairement conservé une certaine marge lors des essais libres, compte tenu des risques de dommages sur sa monoplace en cas d’utilisation trop agressive des vibreurs du circuit de Losail.

"Kimi a piloté de manière excellente tout au long de ce week-end. Je pense que je savais que j’avais un peu de marge lors des essais libres. Vendredi, il y a eu un drapeau rouge et je pense que nous aurions probablement terminé en tête de la séance lors des EL2."

"Mais en EL3, je pense que j’avais simplement conservé un peu de marge parce que ces vibreurs sont brutaux pour la voiture, avec les risques d’endommager le fond plat, de surcharger les suspensions, et c’était également l’une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas effectuer beaucoup de tours en qualifications, simplement pour minimiser ce risque pour la voiture."

"Je pense donc que j’avais réussi à garder un peu plus en réserve après les EL3, mais je ne m’attendais pas à faire un tel bond en avant. Je pense avoir fait un petit pas en avant. Kimi a peut-être éprouvé un peu plus de difficultés avec la voiture que lors des EL3. Mais néanmoins, pour nous deux, cela a été un très, très bon week-end jusqu’à présent."

Mercedes exploite enfin pleinement son ensemble d’évolutions aérodynamiques

La domination affichée par Mercedes au Qatar constitue un signal particulièrement encourageant pour l’écurie allemande en vue de la saison 2027, alors que Red Bull devrait notamment aborder le prochain championnat avec un niveau de compétitivité supérieur à celui dont elle disposait au début de cette année.

George Russell préfère néanmoins se montrer prudent concernant les enseignements à tirer de cette seule épreuve, rappelant que Mercedes n’est pas immédiatement parvenue à exploiter le potentiel de son nouvel ensemble aérodynamique.

"Je pense que nous avons maintenant disputé, j’imagine, cinq ou six courses avec cet ensemble d’évolutions. Nous n’avons clairement pas été immédiatement performants avec celui-ci. Red Bull a été exceptionnellement compétitive récemment, mais je pense que ce circuit correspond simplement à tous les points forts de notre voiture."

"Je pense donc que nous devons simplement regarder quel a été notre rythme moyen. Nous avons clairement affiché un très bon rythme à certains moments. Kimi a réalisé une excellente course à Austin. Nous aurions potentiellement pu nous battre pour la victoire avec Lando au Brésil. Au Mexique, nous étions sur la première ligne, donc ce n’est pas comme si nous avions connu de mauvaises courses."

"Mais oui, je pense que nous serons tous satisfaits, et ce sera intéressant en arrivant à Abu Dhabi de voir si... Eh bien, je ne m’attends absolument pas à retrouver le même écart, mais de voir si nous pouvons encore être aux avant-postes du peloton."

Cette pole position au Qatar est la première décrochée par George Russell depuis le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou. Le pilote Mercedes refuse toutefois d’y voir un véritable soulagement, dans la mesure où il estime avoir disposé d’un rythme suffisant pour décrocher d’autres poles lors des dernières épreuves.

"Pas vraiment, parce qu’au Mexique, j’ai manqué la pole position pour neuf millièmes de seconde. Au Brésil, je me battais avec ce gars à ma gauche [Lando Norris] et, évidemment, il y a eu ce tour que nous avons abandonné et que j’aurais probablement dû terminer. Je pense que j’aurais pu être en pole position. Et à Vegas, nous étions vraiment dans la lutte et, évidemment, Kimi a sorti un tour exceptionnel à la fin."

"Mais le rythme a été bon lors de toutes ces courses, donc ce n’est pas comme si j’avais couru après cette pole. Nous avons été vraiment, vraiment proches et cela n’a pas tout à fait fonctionné, mais je n’ai pas été déçu par ces précédents résultats. Mais tout s’est simplement déroulé sans problème, et cette pole compense probablement celles que j’ai manquées au Brésil et au Mexique."

Antonelli regrette une décision de Mercedes lors de sa dernière tentative en Q3

Deuxième à environ un dixième et demi de seconde de George Russell, Kimi Antonelli n’est pas parvenu à concrétiser sa domination des trois séances d’essais libres du Grand Prix du Qatar.

Le champion du monde 2026 reconnaît avoir éprouvé davantage de difficultés avec les pneumatiques tendres qu’avec les mediums tout au long du week-end, aussi bien en matière de sensations au volant que dans sa capacité à assembler un tour rapide complet.

"Je n’ai vraiment pas eu les meilleures sensations dans la voiture avec les tendres ce week-end. Je me sentais vraiment bien avec les mediums. Je me sentais vraiment bien avec les mediums sur un tour, sur les longs relais, mais avec les tendres, je ne me suis jamais senti vraiment bien dans la voiture."

"Mais en qualifications, je commençais à trouver mon rythme. Évidemment, lors de cette dernière tentative, j’ai demandé quelque chose à l’équipe et cela ne s’est pas vraiment passé comme prévu, donc nous devons examiner pourquoi ils ont pris cette décision. Mais dans l’ensemble, j’ai le sentiment d’avoir beaucoup souffert dans le secteur 2. J’étais performant dans les secteurs 1 et 3, mais le secteur 2 n’a jamais été suffisamment bon en qualifications."

Plus précisément, Antonelli a éprouvé des difficultés au freinage du virage 6, le principal virage lent du circuit de Losail.

"J’ai eu des problèmes de blocage de roues au virage 6, je ne pouvais pas vraiment attaquer au freinage. Puis également au virage 10, je ne parvenais simplement pas à trouver le bon équilibre entre l’entrée et la sortie. Oui, c’est quelque chose qui n’a pas été suffisamment bon."

Interrogé sur la demande qu’il avait formulée auprès de Mercedes avant son dernier tour rapide, Kimi Antonelli a expliqué qu’il ne souhaitait pas être le premier pilote à prendre la piste.

"Simplement de ne pas partir en premier parce que, oui, je ne voulais tout simplement pas partir en premier. Mais finalement, je me suis retrouvé premier, donc je dois simplement revoir avec eux pourquoi cette décision a été prise, et ensuite nous verrons."

Invité à préciser s’il souhaitait notamment profiter d’une éventuelle amélioration des conditions de piste et s’il faisait simplement référence à sa position par rapport à George Russell ou à l’ensemble des pilotes engagés en Q3, Antonelli a confirmé qu’il souhaitait être le dernier à prendre la piste, sans toutefois vouloir en détailler les raisons.

"Non, je voulais partir à l’arrière du peloton, donc je voulais être la dernière voiture en piste. C’était donc ma demande, mais oui, je ne peux pas entrer beaucoup plus dans les détails à ce sujet. Mais la principale raison, oui, c’est que je voulais simplement partir à l’arrière du peloton."

"Mais oui, ce n’est pas la raison de la perte de la pole... Je pense que, comme je l’ai dit, je n’ai pas été au mieux avec les tendres, et c’est pour cette raison que j’ai eu davantage de difficultés à assembler l’ensemble du tour."

Norris estime que McLaren F1 a obtenu le meilleur résultat possible

Meilleur représentant de McLaren en qualifications pour la 15e fois cette saison, Lando Norris s’élancera depuis la troisième place de la grille de départ du Grand Prix du Qatar, juste devant son équipier Oscar Piastri.

Le Britannique s’est montré particulièrement satisfait de ses performances, même si celles-ci ne lui ont jamais permis de véritablement inquiéter les deux pilotes Mercedes.

Norris considère notamment que le fait d’avoir réussi à devancer les deux Red Bull et les deux Ferrari constitue un résultat particulièrement encourageant pour McLaren, compte tenu des limitations habituelles de sa MCL40.

"C’était bien, simplement pas aussi bien que ces gars-là. J’étais assez satisfait, franchement, de mes tours. J’étais assez satisfait de tous mes tours en qualifications. Le dernier est probablement celui dont j’étais le plus satisfait."

"Certaines choses étaient peut-être encore simplement difficiles à assembler de notre côté, avec en quelque sorte les difficultés habituelles de notre voiture. Le fait que nous soyons troisièmes et devant Red Bull, je pense que c’est bon signe, et devant Ferrari, évidemment, c’est également bon signe. Je pense donc que cela a été une bonne journée pour nous. Troisièmes et quatrièmes, et je pense que c’était vraiment le meilleur résultat que nous pouvions obtenir."

Lando Norris avait pourtant été devancé par Red Bull lors des deux premières phases des qualifications, avant de prendre l’ascendant sur l’écurie de Milton Keynes au moment décisif de la Q3.

"C’est difficile de dire si j’ai été surpris. Mes tours n’étaient pas vraiment les meilleurs, mais je n’avais pas le sentiment qu’il restait beaucoup plus de performance à aller chercher. Juste quelques petites choses, un petit peu partout."

"Et je pense que lorsque nous sommes ressortis pour la Q3, la piste s’était sensiblement améliorée. Je dirais qu’à chaque fois que nous reprenions la piste pour une nouvelle phase des qualifications, le chrono venait en quelque sorte beaucoup plus facilement pour nous, et nous semblions gagner davantage que certains de nos concurrents, principalement par rapport à Red Bull."

"C’est donc difficile de dire si c’est une surprise. Je pense que cela a été serré tout au long du week-end, mais c’était un bon tour. J’avais donc le sentiment que si je parvenais à assembler un bon tour, je pouvais être devant. C’est ce que nous avons fait."

Losail, l’équivalent de Monaco pour les virages rapides selon Russell

Les trois premiers des qualifications ont également été interrogés sur l’une des particularités de ce week-end du Grand Prix du Qatar : la proximité chronométrique entre équipiers et le fait que les différentes monoplaces se retrouvent régulièrement regroupées par écurie dans la hiérarchie.

Derrière les deux Mercedes, les qualifications ont en effet été conclues par les deux McLaren puis les deux Red Bull, une tendance déjà observée lors de la plupart des séances précédentes à Losail.

George Russell estime que le circuit qatari reste particulièrement exigeant pour les pilotes, mais reconnaît que la relative homogénéité des vitesses de passage en courbe accentue considérablement l’importance du niveau d’appui aérodynamique maximal dont dispose chaque monoplace dans les virages rapides.

"Personnellement, je pense que c’est un véritable circuit de pilotes ! Je veux dire, ce circuit est tellement brutal pour la voiture. Je pense que l’appui aérodynamique fait une assez grande différence. Et parce que les vitesses de passage dans tous les virages sont très similaires, celui qui dispose du plus d’appui aérodynamique à haute vitesse sera le plus rapide, et ainsi de suite."

"Alors que sur d’autres circuits, même à Silverstone, qui est un circuit rapide, vous avez quatre virages lents. Donc, si vous excellez dans les virages lents, c’est là que vous pouvez gagner le temps que vous perdez éventuellement à haute vitesse. Sur ce circuit, nous n’avons qu’un seul virage lent, le virage 6. À part cela... C’est comme Monaco à cet égard, Monaco étant entièrement à basse vitesse alors qu’ici, tout est à haute vitesse."

Kimi Antonelli a préféré laisser Norris répondre à cette question, se contentant de lancer : "Lando veut répondre à cela."

Le pilote McLaren partage en grande partie l’analyse de George Russell concernant l’influence des caractéristiques aérodynamiques des différentes monoplaces sur la hiérarchie observée à Losail.

"Je pense que George l’a plutôt bien expliqué, à vrai dire. Je pense que vous avez ces virages tellement longs que les caractéristiques des voitures ressortent assez nettement. Et je pense que la plupart des pilotes sont ensuite capables, une fois que nous avons effectué les EL1, les EL2 et les EL3, d’atteindre un assez bon niveau."

"Par exemple, l’équilibre de notre voiture n’a pas changé de tout le week-end. Nous avons souffert des mêmes choses. Donc, vous vous retrouvez avec deux... Vous savez, les pilotes de chaque équipe commencent simplement à comprendre comment tirer le maximum de la voiture."

Lando Norris estime par ailleurs disposer d’une marge de manœuvre beaucoup plus réduite qu’à l’accoutumée pour adapter son style de pilotage et compenser certaines limitations de sa monoplace à Losail.

"Et je pense que, pour ma part, il n’y a pas grand-chose que je puisse faire ici. Sur certains autres circuits, je suis capable de beaucoup manipuler la voiture avec mon style de pilotage et de gérer son équilibre avec mes pieds et mes mains. Et sur ce type de circuit, cela dépend beaucoup plus simplement, comme vous l’avez dit, de l’équilibre de la voiture et de l’appui aérodynamique."