Williams F1 a connu une première journée plutôt délicate au Grand Prix du Qatar, et l’équipe est dans la lutte avec Haas, devant Aston Martin et Cadillac, et c’est donc avec un espoir de passer en Q2 que le team va aborder la deuxième journée, même si les performances de la FW48 sont limitées par le tracé très rapide de Losail, qui fait la part belle à l’aéro et au châssis, deux des lacunes de la monoplace.

Alex Albon a toutefois effectué un chrono flatteur en EL2 avec le 14e temps devant une Alpine, mais il admet lui-même que la gestion des pneus est très difficile, et qu’il a travaillé sur les longs relais en vue de la course, car c’est là que se situe le plus gros des défis.

"Ce fut un vendredi difficile car les pneus sont délicats, donc je pense que c’est peut-être la même chose pour tout le monde. L’accent est mis sur les longs relais parce que le graining est difficile pour toutes les voitures, et il ne va pas disparaître" explique le Thaïlandais.

"Avec un peu de chance, nous pourrons trouver des solutions et des idées pour demain. La voiture de qualification et la voiture de course ont besoin de choses complètement différentes, donc ce va être un compromis très difficile à trouver pour réussir les deux, mais nous allons essayer."

Carlos Sainz était deux places derrière son équipier au terme de la journée, et malgré les difficultés rencontrées, il explique que la journée a été plutôt fluide pour préparer la suite du weekend, même s’il a connu quelques sorties de piste sans gravité un peu difficiles à anticiper.

"Nous avons eu un vendredi relativement simple aujourd’hui. Ce circuit ne convient généralement pas à notre voiture et c’est un équilibre délicat pour tout le monde entre attaquer sur cette surface plus rugueuse et préserver les pneus" détaille l’Espagnol.

"Nous avons eu du mal avec l’équilibre tout au long du tour, ce qui a provoqué quelques décrochages dans différents virages, mais avec quelques réglages fins, je pense que nous pouvons extraire un peu plus de la voiture. Nous allons y travailler cette nuit pour nous mettre en bonne position pour les qualifications de demain."

Paul Williams, ingénieur de piste en chef de Williams, s’inquiète lui aussi du graining qui pose des problèmes d’exploitation de la voiture. Il donne des détails plus poussés sur les secteurs de la piste concernés par ce phénomène.

"Je pense que ce week-end va être dominé par le graining ; nous avons vu en EL1 qu’il était sévère sur le pneu avant gauche, dans les virages 4 et 5 et ensuite particulièrement dans l’enchaînement des virages 12, 13 et 14" précise l’ingénieur.

"Nous avons un peu changé notre approche pour les EL2, limité le roulage avec peu de carburant et ensuite vraiment essayé de maximiser l’apprentissage avec beaucoup de carburant. Les gommes de pneus sont les mêmes pour tout le monde ; nous devons juste gérer cela du mieux que nous pouvons."

"En venant sur ce circuit, nous savions que cela allait être plus exigeant que la semaine dernière avec les virages à moyenne et haute vitesse ici. Nous avons du travail à faire ce soir et quelques autres changements de réglages en tête, et nous alignerons demain la meilleure voiture possible."