Red Bull : Verstappen reste prudent pour l’Autriche, Tsunoda veut se relancer

Ce week-end marquera le huitième Grand Prix organisé sur le Red Bull Ring que dans les années 2020. Le circuit peut également se targuer d’être le circuit européen le plus haut du calendrier, culminant à 700 mètres d’altitude.

Max Verstappen visera une sixième pole position consécutive au Red Bull Ring ce week-end, même si McLaren lui promet déjà la vie dure.

Sa série actuelle de cinq pole positions consécutives est déjà sa plus longue série en Formule 1, tous circuits confondus. Il détient également le record du plus grand nombre de victoires (cinq), de podiums (huit) et de pole positions (cinq) sur ce circuit, menant également plus de tours (338) que tout autre pilote de F1.

"Nous retournons maintenant sur les courses européennes, et l’Autriche est toujours une course à domicile particulière pour l’équipe, et il y aura beaucoup à faire cette semaine," dit le quadruple champion du monde.

"C’est toujours un plaisir de sentir le soutien des tribunes du Red Bull Ring et de l’armée des oranges. Pour marquer cet événement, je porterai mon casque spécial Lion Orange, qui associe l’orange et le bleu Red Bull, avec un lion en son centre. Je le porterai, ainsi que les bottes bleues, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. Nous souhaitons poursuivre sur la lancée du Canada et nous avons travaillé dur pour peaufiner nos améliorations."

"Le circuit est toujours agréable à piloter ; le tour est court, mais offre de bonnes opportunités de dépassement. J’espère que nous pourrons réaliser de bonnes qualifications et réaliser une bonne performance."

Pour Yuki Tsunoda, il serait enfin temps de réaliser un week-end fluide, sans crash, pénalité ou contre-performance.

"J’ai hâte de revenir en Europe et de disputer cette course à domicile en Autriche pour l’équipe."

"Être sur le Red Bull Ring en tant que pilote Red Bull est toujours un moment privilégié et on sent le soutien de chacun à chaque sortie de garage. Cette semaine, il s’agira de faire preuve de régularité et d’exploiter au maximum la voiture à chaque séance."

"Ces dernières semaines ont été difficiles pour moi en piste et je suis déterminé à remonter plus haut sur la grille, là où doit se situer mon équipe. Samedi sera crucial et nous avons travaillé dur ensemble pour réussir les qualifications ce week-end, afin de partir d’une bonne position dimanche."

"J’ai montré que je pouvais bien remonter le peloton à plusieurs reprises, il s’agit donc de partir plus haut pour être sûr de me battre là où je dois être dans les derniers tours."