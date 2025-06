Lance Stroll viré par son père ? ’Une situation horrible’ si elle se concrétisait

Un autre grand nom d’Aston Martin a défendu Lance Stroll alors que la carrière du Canadien en Formule 1 traverse une période mouvementée.

Le fait que son père soit le milliardaire Lawrence Stroll, propriétaire de l’écurie de Silverstone, a pesé sur le jeune homme de 26 ans tout au long de ses huit saisons sur la grille.

Pire encore, le coéquipier de Stroll depuis 2023 est Fernando Alonso, qui, bien que beaucoup plus âgé que Stroll, figure parmi les plus grands de tous les temps de la F1.

Dans les rumeurs, de grands noms ont été annoncés comme "possibles" transferts chez Aston Martin pour 2026, dont George Russell, Yuki Tsunoda et même Max Verstappen.

"Il faut imaginer la difficulté de la situation pour le père de Lance," a déclaré le champion du monde 2016, Nico Rosberg.

"Il doit décider s’il doit embaucher quelqu’un d’autre et, à terme, licencier son propre fils. C’est une situation horrible pour lui."

Le pilote de simulateur Aston Martin, Dani Juncadella, admet que c’est un problème particulier pour Stroll.

"C’est déjà mentalement difficile de gérer le niveau de pilotes comme Fernando, comme (Max) Verstappen, qui tuent pour gagner."

"Peut-être que lorsqu’on vient d’un monde légèrement différent, d’une bulle, différente de celle de tout être humain – votre père étant ce qu’il est –, on ne manque jamais de rien dans la vie. Peut-être est-il un peu plus difficile de se battre dans les moments vraiment difficiles. Plus difficile de savoir comment obtenir ce petit plus que Fernando sait obtenir."

Certains pensent que trois années passées aux côtés d’Alonso, 43 ans, ont non seulement aggravé les difficultés de Stroll en piste, mais aussi son manque d’intérêt manifeste en dehors.

Mike Krack, directeur de piste d’Aston Martin F1, insiste sur le fait que Stroll est différent en coulisses.

"Nous voyons quelqu’un de complètement différent lors des débriefings ou dans nos interactions quotidiennes. Ce que nous voyons ne correspond pas du tout à l’image qu’il a de l’extérieur."

Juncadella admet que la situation pourrait peser sur Stroll cette saison.

"Au final, on finit par être tellement obsédé par l’idée de ne pas pouvoir battre l’autre que cela se retourne contre soi. C’est peut-être arrivé un peu avec Stroll et Alonso."

"L’année dernière, on a vu Stroll briller à certains moments, même sur certaines courses où Fernando ne passait pas un bon week-end et où Stroll a fait mieux. Mais maintenant, on est dans une tendance où Fernando le bat à chaque fois."

Adrian Newey, sans doute le plus grand designer de F1 de tous les temps, aujourd’hui chez Aston Martin, a récemment défendu Stroll, affirmant qu’il était sous-estimé.

Krack défend aussi l’éthique de travail de Stroll.

"Le lundi, beaucoup de pilotes sont probablement à la plage ou en vacances. Lance est au travail, au volant du simulateur ou en train de préparer la voiture de l’année prochaine."