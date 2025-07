Red Bull : trois pilotes pour espérer rebondir à Silverstone

Max Verstappen n’a inscrit que 19 points en trois courses avec une deuxième place comme meilleur résultat sur cette période, ce qui en fait son pire enchainement depuis près de cinq ans. Mais le pilote Red Bull espère oublier ces difficultés et revenir aux avant-postes en Grande-Bretagne ce week-end, sur le circuit de Silverstone qui est près de Milton Keynes.

"L’Autriche a été un week-end à oublier ; nous avons été malchanceux et ce n’est pas le résultat que nous voulions. Cependant, nous voulons revenir plus forts et espérons pouvoir analyser et trouver plus de rythme dans la voiture afin d’être plus compétitifs avant une autre course à domicile de l’équipe" espère Verstappen.

"Nous avons examiné ce qui n’a pas fonctionné au cours du week-end et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer à avancer. Silverstone a beaucoup de virages à grande vitesse qui sont difficiles à dépasser et c’est un circuit avec beaucoup d’histoire."

"C’est toujours un circuit très chargé pour nous, avec beaucoup d’événements, mais c’est bien pour l’équipe d’être près de chez elle ce week-end. On ne sait jamais ce que la météo peut nous réserver, alors nous verrons ce qui se passera."

Yuki Tsunoda a terminé dernier à deux tours lors du Grand Prix d’Autriche, et lui aussi veut rebondir en Angleterre : "L’Autriche a été un week-end difficile pour nous et j’avais de grands espoirs avant d’y aller. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitions et nous devons l’accepter et passer à autre chose."

"Je me sens de plus en plus confiant dans la voiture, c’est pourquoi ne pas être capable de débloquer le rythme à long terme est frustrant pour moi. L’équipe et moi-même travaillons ensemble pour trouver un moyen d’y parvenir et de gagner en régularité tout au long du week-end."

"Le point positif est que j’ai montré et senti que nous avons le potentiel pour bien nous qualifier, il s’agit maintenant de s’assurer que les réglages sont bons et que je peux boucler un bon tour, comme au Canada avant la pénalité sur la grille. Je veux que cette semaine soit bonne pour tout le monde et que je montre ce dont je suis capable."

L’une des attractions du côté de Red Bull sera la présence en EL1 d’Arvid Lindblad, qui effectuera à 17 ans seulement sa première séance officielle en Formule 1 : "Piloter lors d’une séance officielle d’essais libres sera un moment très spécial, c’est quelque chose dont je rêve depuis longtemps."

"C’est quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. De plus, le fait de goûter pour la première fois à la F1 avec Oracle Red Bull Racing, après avoir participé au programme junior pendant près de cinq ans, est vraiment spécial pour moi."

"C’est une opportunité extraordinaire et je suis très reconnaissant à tout le monde chez Oracle Red Bull Racing. Et faire mes débuts en F1 en tant que pilote britannique, sur un circuit britannique, devant un public britannique, va être vraiment incroyable."

"Mon objectif est de me mettre rapidement à la vitesse de la voiture, de fournir à Yuki de bonnes données pour l’aider tout au long du week-end, de mener l’équipe dans une bonne direction et d’essayer de conduire rapidement aussi ! J’ai hâte de prendre la piste et de commencer à rouler."