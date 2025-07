Racing Bulls pense que Silverstone conviendra à sa VCARB 02

Isack Hadjar était déçu de ne pas avoir marqué de points en Autriche après avoir subi des dégâts sur sa monoplace.

Le pilote Racing Bulls veut donc rebondir à Silverstone à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, et il pense que sa VCARB 02 sera en mesure d’être performante.

"Après une fin de course frustrante en Autriche la semaine dernière, alors que nous étions sur le point de marquer des points, nous nous sommes complètement remis à zéro et nous sommes prêts à affronter le circuit historique de Silverstone" a déclaré Hadjar.

"C’est l’un de ces circuits traditionnels, avec un tracé similaire lorsqu’il s’agit de maximiser l’appui et l’efficacité de la voiture, ce que je pense que nous avons fait très bien jusqu’à présent. Je m’attends à une autre bonne performance de notre voiture et l’objectif est évidemment de continuer à se battre pour les points."

Liam Lawson a signé son meilleur résultat en carrière avec une sixième place sur le Red Bull Ring : "Le week-end de Silverstone nous offre un circuit emblématique sur lequel nous avons tous grandi en pilotant dans différentes catégories. C’est l’un des circuits les mieux adaptés à la Formule 1 et j’ai eu la chance d’y tester une F1."

"C’est très excitant de courir pour la première fois ici ce week-end et l’atmosphère à Silverstone est incroyable avec le nombre de fans qui viennent pour la course. Après avoir vécu ici pendant quelques années, j’ai hâte de courir sur une piste technique à grande vitesse, après avoir passé un excellent week-end en Autriche."

Tim Goss, directeur technique de l’équipe, se veut positif avant d’aborder un circuit de Silverstone qui offre des défis différents : "La 12e manche du calendrier de la F1 nous amène à la moitié de la saison sur le circuit historique de Silverstone."

"Il a subi quelques changements au fil des ans, mais il conserve son caractère de circuit à l’ancienne avec de larges sections à haute vitesse et rythmées. La VCARB 02 a prouvé récemment qu’elle était capable de gérer ces caractéristiques, tant à Barcelone qu’en Autriche."

"Et après une impressionnante 6e place en Autriche, nous arrivons au Royaume-Uni confiants dans notre capacité à régler la configuration et à continuer à nous battre parmi les équipes du milieu de peloton. Les exigences élevées du circuit signifient que Pirelli apportera des composés durs avec les C2, C3 et C4."

"Ces pneus sont un peu plus tendres que ceux de l’année dernière, ce qui signifie que les C2 et C3 sont privilégiés comme pneus de course à ce stade. Cependant, la nature imprévisible du climat britannique et la menace de pluie annoncée signifient que les pneus pluie pourraient être utilisés. Nous sommes impatients de relever le défi."