Le dernier Grand Prix des Pays-Bas de F1 à Zandvoort affiche déjà complet

Le Grand Prix des Pays-Bas de l’année prochaine à Zandvoort, le dernier du calendrier de la Formule 1 pour l’instant, affiche déjà complet.

Les organisateurs ont confirmé que tous les pass week-end pour l’événement du 21 au 23 août 2026 ont été vendus, et qu’il ne reste plus qu’une poignée d’options en hospitalité, plus chères.

Le directeur du circuit, Robert van Overdijk, a qualifié la demande de "massive" pour cette dernière édition prévue au contrat avec la F1.

"Ce sera une édition finale inoubliable d’un événement unique dans l’histoire sportive néerlandaise."

"Surtout avec une course sprint, des voitures entièrement nouvelles et Cadillac, une onzième équipe sur la grille."

Le Grand Prix des Pays-Bas 2026 se déroulera sous le format sprint. Des billets séparés pour les essais libres et qualifications sprint du vendredi seront mis en vente ultérieurement.