Red Bull sait quoi faire pour rendre Verstappen ’plus heureux’

Red Bull a inscrit quatre points à Suzuka avec la huitième place de Max Verstappen, ce qui a amené le Néerlandais à passer un week-end très peu enthousiasmant au Japon. Le quadruple champion du monde a été très critique envers la réglementation, envers la RB22 et envers les journalistes.

Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, pense que la part de responsabilité de l’équipe n’est pas à négliger dans la frustration du pilote, et il espère que les progrès à venir relanceront la motivation de Verstappen.

"Nous nous concentrons assurément sur la situation concurrentielle. Oui, c’est notre priorité. Nous n’abordons absolument aucun autre aspect. J’en reparlerai dans un instant. Nous avons donc beaucoup de travail à accomplir" a déclaré Mekies.

"Mais je suis sûr que d’ici à ce qu’on lui donne une voiture rapide, Max sera beaucoup plus heureux. Et d’ici à ce qu’on lui donne une voiture avec laquelle il pourra faire la différence, Max sera encore plus heureux. Honnêtement, nos discussions portent exclusivement sur ce sujet."

"Comme vous le savez, le règlement comporte des aspects positifs et d’autres plus délicats. Quant aux mesures sportives, nous nous réunirons avec les autres équipes pendant la trêve pour voir comment les ajuster et les améliorer."

Verstappen comme Isack Hadjar ont vécu un dur week-end, et Red Bull doit progresser dans de nombreux domaines pour réussir à revenir au niveau qu’était le sien auparavant, alors que l’équipe est actuellement au cœur du peloton.

"En course au Japon, nous avons beaucoup appris sur les limites actuelles de notre voiture. Il était important pour nous de participer aux duels avec d’autres F1 et que Max et Isack terminent la course, afin de continuer à recueillir des données. Bien sûr, il nous reste beaucoup de travail et nous avons maintenant quelques semaines pour tenter de corriger ces limitations."

"Pour l’instant, l’important est de réduire l’écart de performance avec les pilotes qui nous précèdent. Il n’y a pas un seul point faible que nous pouvons identifier comme étant la cause de nos difficultés et nous devons travailler sur tous les aspects."

"C’est frustrant, mais j’ai pleinement confiance en l’équipe. Pendant la pause, nous allons analyser nos données en profondeur et les simuler. Nous n’aurons pas tout résolu d’ici la prochaine course, mais l’équipe d’analystes fera le gros du travail et trouvera la source de nos difficultés."

"Je suis convaincu qu’avec l’effort collectif à Milton Keynes, nous tirerons le meilleur parti des semaines à venir pour progresser et apporter des améliorations à Miami."

Où Red Bull se situera-t-elle dans ce contexte ? Mekies admet que seul le chronomètre le dira.

"Je suis convaincu que nous profiterons de cette pause pour faire un grand pas en avant. Nous avons besoin de temps pour analyser nos données en profondeur, pour simuler ce que nous observons dans la soufflerie et sur notre simulateur, pour tester différentes sensibilités, et tout cela, nous pouvons le faire sans course. Est-ce que cela signifie que nous arrivons à Miami avec la solution miracle ? Non."

"Mais je suis convaincu que nos équipes parviendront à comprendre le problème et commenceront à apporter des améliorations dès Miami. Je pense que c’est ce que vous verrez, mais seuls le circuit et le temps au tour nous indiqueront si nous sommes sur la bonne voie."

"Je ne pense pas que nous devions nous attendre à un miracle quant à l’ampleur de la réduction de l’écart, car il est conséquent. Mais nous devons absolument avoir une voiture qui permette à nos pilotes de reprendre l’avantage. Mesurer l’écart avec les compétitions dans ces conditions lorsque nous serons en mesure de pousser, et le reste sera du pur développement jusqu’à la fin de l’année."