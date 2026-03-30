Le plus jeune leader de l’histoire de la F1 : Antonelli sent qu’il peut battre Russell

Il est le plus jeune pilote de l’histoire (à 19 ans et demi) à mener un championnat du monde, et le premier Italien depuis Alberto Ascari.

Kimi Antonelli a marqué de nouveau les esprits à Suzuka, en remportant son 2e Grand Prix en carrière… et son 2e Grand Prix d’affilée.

Le pilote Mercedes F1 l’a reconnu : il a été quelque peu verni par le timing de la voiture de sécurité, qui lui a permis de prendre la tête de la course. Mais une fois devant, à l’air libre, Andrea Kimi Antonelli a distancé facilement la concurrence, reléguant Oscar Piastri et sa McLaren F1 à plus de 13 secondes.

Antonelli n’aura raté qu’une seule chose lors de son Grand Prix : son départ, qui l’a vu passer, en une ligne droite, de la pole à la 6e place. Et c’est sur ce point qu’il insistait d’abord, en bon perfectionniste, ce dimanche soir au Japon.

« Oui, c’était agréable de retrouver la plus haute marche du podium. Évidemment, c’est une victoire très spéciale sur un circuit très spécial. Mais, d’un côté je suis très heureux, et de l’autre je suis un peu déçu de la façon dont s’est déroulé le départ. C’est un domaine où je dois beaucoup travailler, car ce n’est vraiment pas suffisant et je me complique grandement la tâche. Il reste donc assurément beaucoup de travail à accomplir. »

« Mais j’ai été très chanceux, bien sûr, avec le timing de la voiture de sécurité. Ensuite, le rythme était très, très solide et j’en suis vraiment ravi. »

Qu’est-ce qui pose en particulier problème à Antonelli au départ ? Toto Wolff a plaisanté en disant que les jeunes apprenaient à conduire sur des boîtes automatiques et avaient donc des problèmes quand il s’agit de maîtriser l’embrayage ! Mais au-delà de la blague, le pilote Mercedes F1 confirme les soupçons autour de l’embrayage…

« Je pense simplement avoir relâché l’embrayage un peu trop brusquement, plus que je n’aurais dû, et les pneus étaient aussi un peu plus froids ; j’ai donc évidemment dépassé la limite d’adhérence disponible et j’ai tout simplement perdu beaucoup de places. »

Quand il était 6e à la fin du premier tour… Andrea Kimi Antonelli pensait-il la victoire possible ? Quel sentiment traversait son esprit ?

« Je ne peux pas le dire, mais j’étais fou de rage. »

Mais il pensait tout de même la victoire possible ?

« Probablement. Il était un peu difficile de dépasser quand j’étais derrière Charles, car nous avions de toute évidence deux déploiements d’énergie complètement différents et il était tout simplement difficile de trouver le bon endroit pour dépasser. Ensuite, il est rentré aux stands et nous avons beaucoup amélioré notre rythme. Puis, bien sûr, j’ai eu de la chance avec la voiture de sécurité. »

« Mais sans la voiture de sécurité, je ne sais pas quel aurait été le résultat final. Cela aurait assurément été beaucoup plus difficile, mais on ne sait jamais. »

Le plus jeune champion de l’histoire de la F1 ?

Désormais, Andrea Kimi Antonelli est le plus jeune leader du Championnat du Monde de Formule 1 de l’histoire, et le premier Italien à remporter deux courses consécutives depuis Alberto Ascari.

On imagine la folie que doivent aujourd’hui connaître les fans italiens, mais Andrea Kimi Antonelli veut encore rester loin de tout cela ! Vise-t-il officiellement le titre mondial ?

« Je l’ignore. Je pense que nous le découvrirons bien assez tôt. Mais oui, je ne pense pas trop au championnat. Bien sûr, c’est formidable, mais le chemin est encore long et nous devons continuer à placer la barre plus haut car George est très rapide et il retrouvera certainement son niveau habituel. De plus, nos concurrents finiront par se rapprocher. Je pense que nous devons garder la tête dans le guidon et continuer à élever notre niveau. »

Antonelli est-il donc fin prêt à une bataille féroce contre son coéquipier plus expérimenté, George Russell, pour le titre mondial ? S’inquiète-t-il de cette confrontation interne ?

« Non, je ne m’inquiète pas pour cela, pour être honnête. Je vais simplement me concentrer sur moi-même, sur ce que je dois faire, en essayant de tout faire correctement en termes de procédures, de départs, de pilotage. Je sais à quel point George est fort et ce sera assurément très difficile. »

« De plus, Ferrari et McLaren vont se rapprocher, il sera donc important de rester au sommet de notre art, comme je l’ai dit précédemment, de continuer à élever le niveau. Mais je ne me focalise pas là-dessus et je ne m’en inquiète pas pour le moment. Je suis bien évidemment heureux de la façon dont les choses se sont déroulées, et oui, je vais juste essayer de tirer le meilleur parti de cette pause pour voir comment je peux m’améliorer dans ces domaines afin de revenir plus fort. »

La révolution réglementaire de 2026 a aussi aidé Andrea Kimi Antonelli à faire un ‘reset’ sur son duel interne face à George Russell, qui avait clairement dominé la confrontation l’an dernier chez Mercedes F1.

« Oui, c’est sûr que cela aide que tout le monde reparte de zéro. C’est certain que cela aide toujours, vous savez. Mais j’ai indéniablement réduit l’écart avec lui. En qualifications, il a toujours le dessus, particulièrement lorsqu’il s’agit de la Q3. Il est toujours capable de trouver ce petit plus, ce sur quoi je travaille. »

« Mais en termes de rythme de course, je pense que nous avons une base vraiment très solide. Alors oui, je trouve qu’il est évidemment un pilote super, super fort et très complet. Il l’a montré à maintes reprises l’année dernière, et c’est pourquoi ce ne sera pas facile, et c’est pourquoi je dois faire les choses aussi parfaitement que possible. »

Quoi qu’il en soit, depuis sa victoire, Andrea Kimi Antonelli semble avoir franchi un cap très clair – alors que même à Melbourne, il commettait de trop nombreuses erreurs. Et le pilote Mercedes F1 confirme avoir bien progressé.

« Un grand cap. L’expérience joue beaucoup. Évidemment, l’année dernière, j’ai traversé beaucoup d’épreuves et cela m’a énormément appris, bien plus que ce que j’avais anticipé, et cela m’aide indéniablement jusqu’à présent cette année. Bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à accomplir, mais je me sens assurément beaucoup plus maître de la situation. Bien sûr, la voiture aide, et je vais essayer d’être prêt à tous les niveaux car c’est l’une de ces opportunités qui ne se présentent pas tous les jours. Donc oui, je suis vraiment, vraiment reconnaissant pour la voiture que l’équipe nous a fournie jusqu’à présent, et je dois simplement rester concentré. »

Antonelli se méfie toujours de Ferrari et McLaren F1

Une longue pause arrive avant le prochain Grand Prix à Miami. Mercedes F1 n’est-elle pas l’équipe qui a le plus à perdre durant cette période, pendant que la concurrence va apporter de potentiels développements ?

« C’est difficile à dire. Je pense que notre voiture est très bonne. Peut-être au niveau des départs, c’est certain, mais je pense... enfin, le départ, c’était entièrement de ma faute. Mais ensemble, George et moi, nous avons un peu plus de difficultés que prévu depuis le début de la saison, et la McLaren a pris un très bon départ, donc ils font clairement quelque chose de mieux, sans doute aussi au niveau de l’intervention du pilote. »

« Dans ce cas précis, Oscar a fait bien mieux que moi parce que... je ne peux pas dire le mot, mais j’ai vraiment tout bousillé. Mais oui, je dois simplement continuer à travailler dans ce domaine. »