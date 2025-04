Horner répond à Verstappen : nous savons où se situent les problèmes

La maison Red Bull est à nouveau en feu !

Après la course d’hier, une mini-réunion de crise a même eu lieu entre le management de l’équipe, après de nouveaux propos très durs de Max Verstappen sur les performances de Red Bull Racing et de sa RB21.

Le Dr Marko a même reconnu que la clause de sortie allait être activable à ce rythme.

Christian Horner, le directeur de l’équipe, admet que le Grand Prix de Bahreïn a mal tourné pour l’équipe autrichienne mais dément ce que son pilote star a déclaré : Red Bull n’est pas perdue dans ses problèmes.

"Rien ne s’est passé comme prévu dès le début de la course," commente le Britannique.

"Nous avons rencontré deux problèmes ce week-end : un problème de freinage et un problème de déséquilibre. Ces problèmes accentuent la dégradation des pneus. De plus, nous avons eu une journée horrible, avec un problème au niveau du portique des stands qui a perturbé le feu tricolore. Les arrêts aux stands se sont plutôt bien déroulés, mais les problèmes électriques ont clairement impacté notre course."

"Repartir avec une sixième place et limiter l’écart avec Lando ce week-end malgré les difficultés rencontrées est le meilleur résultat que nous pouvions espérer. Yuki a réalisé un excellent week-end. Qualifié dans le top 10 et terminant dans les points, il a plutôt bien piloté à Bahreïn."

Peut-il détailler le souci lors des arrêts aux stands ?

"Max est arrivé au premier arrêt et le feu n’a pas changé. Bien sûr, c’est un système très simple et nous pensions que l’un des techniciens n’avait peut-être pas appuyé assez fort sur le bouton. L’arrêt suivant a eu lieu moins d’une minute plus tard, puis le problème s’est reproduit. Nous avons donc activé une commande manuelle du système et les chefs mécaniciens ont libéré la voiture de Yuki."

"C’est certainement un problème de câblage ou d’électricité avec le portique. C’est un problème que je n’avais jamais vu auparavant. Les pilotes dépendent de ces feux et les arrêts se sont plutôt bien déroulés ; l’un d’eux a duré deux secondes. Mais ensuite, le pilote attend le feu... Tout a été mis en quarantaine et nous allons y jeter un œil pour Djeddah."

Que répondre à la frustration exprimée par Max Verstappen ? Que Red Bull travaille bien sur les problèmes selon Horner.

"L’équipe est très concentrée sur le développement de la voiture et, espérons-le, des améliorations seront apportées lors des prochaines courses pour résoudre les problèmes soulevés. Cette course a révélé des points que nous connaissons clairement et que nous devons surmonter rapidement."

"Et pour répondre à Max, nous savons où se situent les problèmes, mais la mise en place de solutions prend un peu plus de temps. Nous disposons d’une équipe technique solide qui a produit certaines des meilleures voitures de course au monde ces dernières saisons. Je suis donc convaincu que nous pouvons renverser la situation."

"En tant qu’équipe, nous nous concentrons sur l’analyse et la définition des possibilités pour notre retour à Djeddah dans cinq jours."