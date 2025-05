Red Bull a porté réclamation contre Russell, son podium menacé !

Red Bull a déposé une réclamation contre George Russell après l’arrivée du Grand Prix de Miami. Le pilote Mercedes F1 est accusé par l’équipe de Max Verstappen, qui a terminé quatrième juste derrière lui, de ne pas avoir assez ralenti sous drapeau jaune quand Gabriel Bortoleto a abandonné.

Verstappen avait dit à son équipe de vérifier les données car il lui semblait que le Britannique n’avait pas agi légalement pendant la neutralisation. Plus tard, Gianpiero Lambiase, l’ingénieur de Verstappen, a dit à ce dernier de rester à moins de cinq secondes de Russell, anticipant donc une possible pénalité.

Russell a été convoqué à 1h15, heure française, chez les commissaires, ce qui veut dire qu’il y est actuellement avec un représentant de Mercedes. Un représentant de Red Bull est également convoqué pour expliquer la requête de l’équipe de Milton Keynes.

L’après-course est décidément compliqué pour Russell, qui a terminé sur le podium mais pourrait le perdre, et n’a pas participé à la conférence de presse. En effet, il a été dispensé pour raison médicale après avoir souffert de douleurs à l’estomac pendant les derniers tours de course et après l’arrivée.