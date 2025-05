’C’est un problème ?’ : Verstappen n’avait ’rien à perdre’ et assume être imprévisible

Max Verstappen a reconnu qu’il a tout tenté face aux pilotes McLaren F1 ce dimanche à Miami, après avoir envoyé Lando Norris hors piste au virage 2 et avoir tenté une défense jusqu’au-boutiste face à Oscar Piastri, puis de nouveau face à Norris pendant la course.

"Je n’avais rien à perdre et j’ai essayé de m’amuser un peu. J’essaie de faire de mon mieux et je pense que c’est ce qu’on a fait. Je n’ai pas pu les garder derrière, on n’avait pas le rythme, les pneus surchauffaient et j’ai eu un peu de malchance avec la voiture de sécurité virtuelle, mais c’est la course" a déploré le quadruple champion du monde.

"Peu importe qu’on soit troisième ou quatrième, on est là pour viser la victoire et il semble qu’on en était très loin aujourd’hui. J’ai eu un problème avec les freins à la fin de la course, comme tout au long du week-end, c’était très inconstant."

Verstappen n’a pas pu lutter contre des McLaren dont la dégradation était moindre, et qui ont en plus bénéficié d’un bon timing en course : "Ca a été leur force depuis un moment. Parfois, sur un circuit où la dégradation n’est pas énorme, on peut ne pas le voir, mais sur une piste comme celle-ci où la dégradation thermique est plus importante, c’est conséquent."

Interrogé sur sa manœuvre sur Lando Norris au premier virage, le Néerlandais s’estime dans son droit : "Tout était bon, c’est mon point de vue". Pressé par la journaliste qui lui parlait de son aspect imprévisible pour ses rivaux, le Néerlandais s’est tendu : "Pourquoi, c’est un problème ?" a-t-il asséné, avant de conclure en disant qu’il se défend "comme tout le monde".

Yuki Tsunoda est allé chercher le point de la dixième place en terminant 5"168 devant Isack Hadjar, ce qui s’est réduit à 0"168 après l’application d’une pénalité pour avoir roulé trop vite dans les stands.

Le pilote japonais s’inquiète de son rythme au fil du week-end et a été impressionné par Hadjar : "Mon ancien équipier ne m’a pas facilité la vie lors des dix derniers tours, il a gagné du rythme, je poussais, et il est revenu donc c’était difficile."

"J’ai dû faire ce qu’il fallait et maximiser mon rythme. Je me suis rendu la vie difficile avec ces cinq secondes mais je suis heureux de marquer un point, même si je n’étais pas satisfait de mon rythme. En tant qu’équipe, on a eu des difficultés de rythme et l’on doit comprendre cela."

"Les Williams volaient aujourd’hui, et on n’avait pas assez de rythme. C’est difficile d’exprimer le problème et les limites de la voiture, j’ai fait ce que j’ai pu et c’est le maximum que je pouvais faire. Je devrai voir ce qui s’est passé du côté du pilotage mais c’est difficile."