Antonelli ’espérait un meilleur résultat’ après avoir pris la 2e place au départ

Andrea Kimi Antonelli pensait avoir fait le plus dur en passant de la troisième place de la grille à la deuxième position grâce à un bon départ. Malheureusement, le pilote Mercedes F1 a ensuite eu des difficultés, surtout en deuxième partie de course avec les pneus durs, et il admet une frustration face à sa sixième place finale.

"Le départ était bon mais après ça, j’ai eu des difficultés avec mon rythme. C’était difficile de suivre les McLaren, en mediums j’ai pu me rapprocher de Max, mais en durs, j’ai eu beaucoup de difficultés. Je n’ai pas réussi à faire fonctionner les pneus, je glissais beaucoup et c’est dommage car après le départ, j’espérais un meilleur résultat" regrette Antonelli.

Poleman lors du Sprint et troisième des qualifications, l’Italien est toutefois satisfait d’avoir amélioré son rythme sur un tour, mais il déplore néanmoins sa descente aux enfers en course. Il va chercher à la comprendre, mais salue ses progrès en tour rapide.

"Le rythme sur un seul tour a été solide ce week-end donc c’est très positif, car c’est un point sur lequel je voulais travailler et j’ai progressé ce week-end. Mais je dois comprendre ce qui s’est mal passé en course et pourquoi le rythme n’était pas bon. On va analyser et se tourner vers Imola."