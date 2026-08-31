Ralf Schumacher se blesse en jet-ski, Jean Alesi se marie !

Ralf Schumacher compte bien tenir son rang de consultant dans le paddock de Formule 1 à Monza, malgré une blessure à l’épaule droite qui va l’obliger à passer sur la table d’opération. L’ancien pilote de F1 s’est blessé lors d’une épreuve de jet-ski réunissant des célébrités en Allemagne, mais assure que cette intervention ne remettra pas en cause ses activités pour Sky Deutschland ni sa présence au Grand Prix d’Italie.

Le frère cadet de Michael Schumacher s’est luxé l’épaule droite après être tombé dans l’eau alors qu’il tentait de retourner son jet-ski. Les examens médicaux réalisés après l’accident ont également révélé qu’un petit fragment d’os s’était détaché.

"Je suis actuellement en route pour l’Autriche, où je serai opéré de l’épaule droite ce lundi," a expliqué Ralf Schumacher au quotidien allemand Bild.

"L’épaule me fait mal en permanence, mais cela devrait aller mieux après l’opération," a-t-il assuré.

Les médecins ont prévenu Schumacher que la récupération complète pourrait être longue. Selon leurs estimations, il lui faudra entre cinq et six mois pour retrouver pleinement ses capacités. Une durée qui ne l’empêchera toutefois pas de poursuivre presque immédiatement ses obligations professionnelles avec Sky Deutschland.

"Je peux gérer ça," a-t-il lancé avec le sourire. "Je dois seulement tenir le microphone avec la main gauche."

Schumacher prévoit ainsi de rester hospitalisé une seule nuit après son intervention avant de reprendre la route vers l’Italie. Malgré son épaule opérée, il entend bien être présent pour le Grand Prix d’Italie à Monza.

"Après l’opération, je resterai à l’hôpital pendant la nuit, puis je partirai pour Monza jeudi," a-t-il précisé.

Cette volonté de rejoindre rapidement le paddock montre que cette blessure, aussi douloureuse soit-elle, ne devrait pas modifier ses engagements autour de la Formule 1. Schumacher intervient régulièrement comme consultant pour Sky Deutschland et entend donc poursuivre cette activité malgré les contraintes physiques liées à son opération.

L’ancien pilote Jordan, Williams et Toyota a par ailleurs tenu à dédouaner totalement les organisateurs de l’événement de jet-ski. Sa chute et la blessure qui en a découlé ne sont, selon lui, pas dues à un problème lié à l’organisation.

Schumacher a même préféré retourner la situation contre lui-même avec une pointe d’autodérision.

"Peut-être que je suis simplement trop vieux pour ces bêtises," a plaisanté l’Allemand.

Loin de reprocher quoi que ce soit aux organisateurs, il a même assuré qu’il serait prêt à participer de nouveau à l’événement si celui-ci était reconduit.

"Les organisateurs ne sont absolument pas responsables et, s’il y a une nouvelle édition, je serai certainement à nouveau là," a-t-il affirmé.

Dans un autre registre, l’actualité des anciens pilotes de Formule 1 est également marquée par le mariage de Jean Alesi. L’ancien pilote Ferrari a épousé sa nouvelle compagne, Ania, à Marina del Cantone, sur la péninsule italienne de Sorrente.

Environ 100 invités étaient présents pour la cérémonie, parmi lesquels figurait notamment Alain Prost.