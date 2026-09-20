Hamilton a continué malgré une panne de freins, ’cela montre sa faim’

Lewis Hamilton a brièvement poursuivi le Grand Prix d’Espagne malgré un problème de freins affectant sa Ferrari SF-26, tandis que l’écurie tentait de résoudre la défaillance en direct depuis le muret des stands. Alors que cette décision aurait pu être perçue comme imprudente, David Coulthard y a plutôt vu une preuve de la détermination intacte du septuple champion du monde, dont les espoirs de décrocher un huitième titre en 2026 ont été sérieusement compromis.

Le pilote Ferrari a commencé à signaler des problèmes de freinage dans les premières phases du Grand Prix d’Espagne, première course organisée sur le nouveau circuit du Madring. Lewis Hamilton expliquait alors qu’il perdait progressivement ses freins, tandis que Ferrari tentait de trouver une solution depuis le muret des stands.

Le directeur de la Scuderia, Frédéric Vasseur, avait confirmé que l’équipe cherchait à résoudre le problème à distance. Mais la situation ne s’est pas améliorée et Hamilton a progressivement reculé dans le classement, tout en accumulant les dépassements des limites de la piste en raison de ses difficultés à ralentir sa monoplace.

Face à la persistance de la défaillance et par mesure de sécurité, Ferrari a finalement décidé de retirer son pilote de la course. A ce jour, aucune explication n’a encore été fournie par la Scuderia sur le problème rencontré dimanche dernier.

Intervenant dans le podcast Up To Speed, David Coulthard, vainqueur de 13 Grands Prix, a expliqué à quel point la sensation de la pédale de frein représentait un élément essentiel pour un pilote. Selon lui, elle constitue une véritable "ligne de vie" permettant de maintenir l’équilibre de la voiture.

L’ancien pilote britannique s’est toutefois dit impressionné par la volonté de Lewis Hamilton de rester en piste malgré le problème.

"J’ai lu sa déclaration après la course, et il a expliqué que lorsqu’il appuyait sur la pédale de frein, il ressentait une pression initiale et un premier ralentissement, puis une modification brutale du comportement de la pédale," a expliqué Coulthard.

David Coulthard a ensuite avancé une explication possible concernant les sensations ressenties par Hamilton au freinage, en évoquant le rôle de l’électronique dans la génération de la force de freinage.

"La force de freinage principale est donc gérée électroniquement. Si ce logiciel rencontre un problème, c’est un peu comme lorsque votre téléphone se bloque parfois ou que votre ordinateur cesse de répondre."

"Cela ne signifie pas nécessairement qu’il est cassé. Il peut simplement rester bloqué sur une page, et vous devez l’éteindre avant de le rallumer. C’est ce qui pourrait avoir donné cette sensation à Lewis, et cela change alors complètement la situation."

"Le ressenti de la pédale de frein est extrêmement important, en réalité plus important encore que celui de l’accélérateur. Concernant l’accélérateur, le ressenti n’est pas le problème principal : c’est le couple que vous obtenez lorsque vous accélérez qui compte. Mais la pédale de frein est votre ligne de vie pour équilibrer la voiture."

Compte tenu de la gravité du problème, David Coulthard a reconnu avoir été surpris que Lewis Hamilton soit resté en piste aussi longtemps. Il estime cependant que cette décision ne doit pas être considérée comme une prise de risque inconsidérée.

"J’ai été véritablement étonné qu’il reste en piste aussi longtemps avec ce problème. Mais, encore une fois, cela m’a impressionné. Plutôt que de penser que c’était imprudent - parce qu’il est l’un des meilleurs pilotes au monde - j’y vois une preuve de sa faim. Cela montre qu’il n’a pas envie d’abandonner."

"C’est un peu comme lorsque vous voyez des boxeurs qui ont déjà une longue carrière derrière eux et que vous avez le sentiment qu’ils sont peut-être simplement là pour toucher leur prime. Ils vont au tapis, puis lèvent les yeux depuis le sol et se disent : ’Oui, ils ne vont pas essayer de battre le compte, parce qu’ils n’ont pas besoin de subir davantage de coups. Ils savent qu’ils vont perdre le combat, alors autant rester au sol’."

"Alors que lorsque vous voyez un jeune boxeur affamé, avec les yeux dans le vague et les oiseaux qui tournent au-dessus de sa tête, il se relève et cherche son adversaire. Vous savez qu’il est complètement sonné, mais, d’une manière ou d’une autre, il refuse simplement d’abandonner. Lewis possède encore cette détermination."

Le Grand Prix d’Espagne a néanmoins constitué un coup dur pour Hamilton et pour ses ambitions de décrocher un huitième titre mondial en Formule 1 en 2026. Le pilote Ferrari accuse désormais 101 points de retard sur Kimi Antonelli, actuel leader du championnat du monde.