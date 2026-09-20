Il lui a donné son premier kart : Doohan raconte son incroyable enfance avec Michael Schumacher

Peu de pilotes peuvent raconter avoir grandi à quelques mètres d’un septuple Champion du monde de Formule 1. Jack Doohan, lui, le peut. Fils de Mick Doohan, quintuple champion du monde de vitesse moto, le réserviste Haas a été intimement lié à Michael Schumacher dès son plus jeune âge, par l’intermédiaire de l’amitié entre les deux champions. Une proximité qui a profondément marqué sa vision du pilote allemand, bien au-delà de ses victoires et de ses sept titres mondiaux.

La relation entre les familles Doohan et Schumacher remonte à 1994. Cette année-là, Mick Doohan et Michael Schumacher avaient tous deux décroché leur premier titre mondial, respectivement sur deux et quatre roues. Les deux champions étaient alors devenus voisins, donnant naissance à une relation appelée à durer et qui allait accompagner Jack Doohan durant ses premières années.

"Mon père et Michael Schumacher étaient des amis très proches. Après 1994, ils ont tous les deux remporté leur premier championnat du monde et, d’une manière ou d’une autre, ils sont devenus voisins," raconte Doohan au site officiel de la F1.

Cette proximité signifie que Schumacher n’a jamais été pour lui une simple figure lointaine aperçue à la télévision. Le futur pilote de Formule 1 a grandi en le côtoyant dans un cadre privé, alors même que l’Allemand construisait l’une des carrières les plus impressionnantes de l’histoire du sport automobile.

"La relation a commencé là et toutes mes premières années ont été marquées par Michael," poursuit-il. "Je passais du temps chez lui et, sur quatre roues, Michael n’a jamais cessé d’être mon idole."

Plus qu’une relation privilégiée avec une légende de la Formule 1, Doohan associe également Schumacher à l’origine concrète de sa propre carrière. L’Allemand lui a en effet offert son premier kart, ainsi qu’à sa sœur.

"J’ai aussi reçu mon premier kart de sa part, pour ma sœur et moi, et c’est vraiment ce qui a commencé à me mener là où je suis aujourd’hui," explique l’Australien.

Avec une telle proximité, il a pourtant fallu du temps au jeune Doohan pour mesurer l’importance du champion qu’il avait devant lui. Enfant, il ne percevait pas nécessairement Schumacher comme le septuple champion du monde que le reste du monde admirait.

"Même sans parler de ce qu’il a accompli dans le sport, ou du succès de son histoire en F1, je suis incroyablement reconnaissant d’avoir eu une relation aussi proche avec lui," confie-t-il.

"L’ampleur de ce qu’il représentait en tant qu’athlète ne m’a certainement pas frappé très tôt. J’étais un enfant de trois, cinq ou sept ans qui rentrait de l’école et il était simplement avec mon père, peu importe ce qu’ils faisaient."

Cette expérience a surtout contribué à modifier son regard sur les champions. La célébrité, les trophées et la pression médiatique peuvent donner l’impression que les pilotes de Formule 1 appartiennent à une catégorie à part. Pour Doohan, son enfance auprès de Schumacher lui a au contraire appris qu’ils restent avant tout des gens comme les autres.

"Quand ces personnes sont proches de vous, elles sont simplement un autre être humain comme nous tous. C’est la base qui se perd parfois dans le paddock de F1," estime-t-il.

"Au bout du compte, les pilotes sont simplement des gens normaux. Je le dis toujours : à part le fait que nous sommes des artistes, ce que nous sommes essentiellement, non ? Des athlètes et des artistes, pas très différents du cirque !"

"Vous êtes simplement un autre Joe Blow. Vous avez la même routine, vous vous réveillez, vous prenez votre café, vous faites vos trucs, vous allez travailler et vous rentrez chez vous."

Des valeurs que l’ancien pilote Alpine dit avoir voulu conserver tout au long de sa propre trajectoire.

"J’ai toujours voulu rester fidèle à ces valeurs : ne pas être différent des autres, peu importe où vous vous trouvez dans votre vie. Avec Michael, j’étais en quelque sorte immergé là-dedans et je voulais vraiment transmettre ces valeurs en moi."

L’admiration de Doohan ne s’arrête toutefois pas à la personnalité de Schumacher. En grandissant, il a également pu observer ce qui faisait la force du pilote allemand en piste et, surtout, écouter son père raconter les méthodes de travail du septuple champion du monde.

"En piste, il se comportait avec confiance. Évidemment, il avait de bonnes personnes autour de lui, mais il avait le bon niveau d’agressivité," analyse-t-il.

"Sa tolérance calculée était très affirmée et la manière dont il plaçait la voiture en piste, ce qu’il en faisait, était extrêmement forte."

"Il était toujours là, vous savez ? Même quand les choses ne se passaient pas bien, qu’il s’agisse de problèmes de boîte de vitesses ou de pannes," poursuit Doohan, qui souligne également sa "très, très grande passion sur et en dehors de la piste," d’après ce que lui racontait son père.

Pour l’Australien, cette capacité à ne jamais relâcher l’effort permet justement de comprendre une partie du succès rencontré par Schumacher.

"Les valeurs sont donc très similaires. Surtout quand on compare cela aux autres pilotes que mon père connaissait à cette époque par rapport à Michael, et quand on entend jusqu’où il travaillait en dehors de la piste, il est évident de comprendre pourquoi il a connu autant de succès."

Doohan identifie notamment deux domaines dans lesquels Schumacher et son père se distinguaient particulièrement.

"Les points les plus marquants étaient d’être physiquement en forme et mentalement en forme," affirme-t-il.

"Tous les deux, au lieu de faire deux heures de travail et de dire : ’J’ai fait ma part’, ils continuaient constamment à se pousser l’un l’autre. Ils ne faisaient pas simplement ce qui était nécessaire avant de passer à autre chose."

Cette exigence permanente constitue ainsi une autre facette de Schumacher qui nourrit l’admiration du réserviste Haas. Pour lui, le palmarès ne suffit pas à expliquer la dimension du personnage.

Lorsqu’il s’agit de définir l’héritage laissé par Schumacher, Doohan reconnaît d’ailleurs qu’il est difficile de trouver une réponse universelle.

"C’est difficile de mettre son héritage en mots, n’est-ce pas ? Et cela va varier d’une personne à l’autre," admet-il.

"Cela revient vraiment aux statistiques. Vous pouvez être le pilote de Formule 1 le plus glorieux de tous les temps parce que, dans les années 1960, vous avez peut-être participé à une course et vous l’avez gagné. Sur une feuille de calcul, c’est un taux de réussite de 100 %, mais êtes-vous meilleur que Lewis Hamilton, Michael Schumacher ou Sebastian Vettel ?"

"J’ai prix un exemple extrême volontairement. C’est un débat que l’on peut avoir parce qu’il y aura différentes perspectives sur les statistiques. Dire ce qui est juste ou faux varie vraiment d’une personne à l’autre."

Son admiration pour Schumacher repose finalement sur une perspective beaucoup plus large. Les sept titres remportés par l’Allemand constituent évidemment une partie essentielle de son héritage, mais la durée de cette domination est peut-être encore plus impressionnante aux yeux du jeune pilote australien.

"Pour moi, indépendamment du fait qu’il ait remporté sept championnats du monde sur deux décennies différentes, avec des voitures différentes, c’est incroyablement inspirant d’être resté aussi fort pendant aussi longtemps," souligne-t-il.

"Et puis de revenir à nouveau après sa retraite, à une époque différente avec une nouvelle équipe, immédiatement au meilleur niveau."

"Il y a de multiples aspects pour lesquels on peut l’admirer, mais pour moi, il y a tellement plus que ses performances dans la voiture qui font de Michael Schumacher mon idole en F1."