Antonelli : difficile de trouver des points positifs en ce moment

Andrea Kimi Antonelli n’en finit pas de vivre des moments difficiles cette saison, avec un nouveau problème, et seulement 15 points inscrits en six courses. Le pilote Mercedes F1 a raconté à quel point les dégâts subis étaient énormes après qu’il a été percuté par Isack Hadjar.

"On a l’impression que tout va mal en ce moment, et il est difficile de trouver des points positifs" a déclaré Antonelli. "Nous avons pris le pari au premier tour, ce qui n’a pas fonctionné car lorsque j’ai ravitaillé, le VSC s’est déclenché et je n’ai pas pu mettre de température dans les pneus, et je suis retourné sur les pneus intermédiaires."

"La visibilité était extrêmement mauvaise, et je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que ça arrivait. Sur le moment, j’ai eu de la chance de rester sur la piste, parce que le choc était énorme, mais c’est dommage de finir avec un autre zéro pointé."

"J’ai perdu environ 100 points d’appui parce que tout le diffuseur avait disparu, et il était extrêmement difficile de garder la voiture sur la piste. Il n’y avait personne à blâmer, et quand ils m’ont dit qu’ils allaient redémarrer, j’étais un peu incertain, parce que la visibilité était encore très mauvaise à basse vitesse."

Néanmoins, l’Italien n’en veut pas à Hadjar, car il sait que le Français a lui aussi été victime de la faible visibilité sur le circuit au moment où cet accident est arrivé.

"À plus grande vitesse, la situation aurait été encore pire, et Isack n’était qu’un passager. J’ai freiné un peu plus tôt, simplement parce qu’il était difficile de voir où se trouvait le virage et qu’Isack ne pouvait pas me voir."