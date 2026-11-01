Racing Bulls place ses deux voitures en Q3, Lawson s’est excusé auprès de Verstappen

Racing Bulls a encore impressionné en qualifications ce samedi à Mexico, en envoyant ses deux voitures en Q3. L’équipe continue de remonter dans la hiérarchie et de se rapprocher des top teams, puisque les deux pilotes étaient à une demi-seconde de la pole position de Lewis Hamilton. Liam Lawson s’est qualifié huitième devant Arvid Lindblad, mais leurs positions ont été changées et pourraient encore évoluer.

En effet, Lawson avait écopé d’une pénalité d’une place pour un accrochage avec Max Verstappen en EL2, et il admet avoir été s’excuser auprès de son ancien équipier après cet incident, alors qu’il se félicite d’une journée solide.

"Ça fait du bien de voir deux voitures finir en Q3 aujourd’hui. La pénalité d’hier signifie que je partirai neuvième, mais c’est positif qu’on mène tous les deux le milieu de tableau" a déclaré Lawson.

"Je me suis excusé auprès de Max après l’incident d’hier car c’était inutile et je ne veux pas que ça se reproduise. C’est quelque chose dont je tirerai des enseignements pour la suite, mais nous sommes maintenant tous les deux concentrés sur demain."

"La journée a été délicate, c’est donc bien de tirer le maximum de la voiture. C’est un circuit difficile, mais j’adore piloter cette voiture et je suis impatient de faire la course où nous pousserons pour aller chercher un double rentrée dans les points."

Mais le pilote néo-zélandais risque d’être disqualifié pour une infraction technique, car sa voiture a enfreint la réglementation concernant le MGU-K pendant la session, passant sous la puissance minimale autorisée.

"Il s’agit d’une infraction aux articles C5.12.6 et C5.12.7. La demande de puissance maximale du pilote et la puissance électrique DC du MGU-K ont été réduites à des rythmes plus élevés que ce qui est autorisé par le règlement" a expliqué le délégué technique de la FIA, Jo Bauer.

La voiture de Lawson ayant été jugée en infraction avec le règlement technique, il risquait d’être disqualifié de la séance et a été convoqué chez les commissaires, sans que l’on sache pour le moment ce qui en est sorti.

Lindblad était déçu de son neuvième temps mais il avait déjà gagné la huitième place sur la grille avant même la convocation de Lawson, puisque la pénalité d’une place de son équipier le positionne aux côtés d’Isack Hadjar sur la grille.

"Je n’ai pas l’impression d’avoir été aussi performant que j’aurais pu l’être aujourd’hui, et il y avait définitivement du temps à gagner. J’ai trouvé un très bon rythme en Q2, mais malheureusement je n’ai pas réussi à le maintenir en Q3 et je n’ai pas bouclé les tours dont je me sais capable" a déclaré le Britannique.

"L’équipe a fait du super travail sur les réglages ce week-end, et la maniabilité s’est nettement améliorée, c’est donc décevant de ne pas avoir converti cela en une position de départ plus élevée. J’attends la course de demain avec impatience ; nous partons malgré tout d’une bonne position et je pense que les points sont définitivement à notre portée."