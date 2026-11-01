Norris déplore une McLaren ’pas assez rapide’, Piastri ’n’a aucune idée’ de ce qui lui arrive

McLaren F1 a connu une qualification difficile au Grand Prix du Mexique, avec une sixième place pour Lando Norris mais surtout une élimination en Q2 pour Oscar Piastri, qui a signé seulement le 13e temps de la séance qualificative sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez. Au volant des MCL40 toujours difficiles à piloter, le Britannique a failli surprendre, tandis que l’Australien a sombré.

Le champion du monde en titre admet qu’il était déçu de subir encore des changements de grip et de vivre une séance au fil de laquelle les conditions ont grandement changé. Il est toutefois heureux d’avoir signé le meilleur temps de la Q2, même s’il n’a pas réussi à reproduire cela en Q3.

"La voiture change à chaque tour lors de chaque run cette année. Mais on a essayé d’attaquer, les autres ont pu faire fonctionner [les pneus], on n’y est pas parvenus. Mais on n’est juste pas assez rapides, c’est tout" a déclaré Norris.

"Mon tour était incroyable en Q2, j’étais premier et c’était irréaliste d’espérer le faire en Q3. Mais rien de plus, je suis heureux de la sixième place, je suis content du travail que j’ai fait avec la voiture que je pilote."

Il espère une bonne course mais n’est pas des plus optimistes : "On ne sait jamais, cette voiture est tellement difficile à piloter, on ne sait jamais si ça va être une bonne journée ou une mauvaise journée. Et les dépassements devraient être presque impossibles."

Piastri a de son côté connu une qualification cauchemardesque, puisqu’il a été éliminé en Q2 avec un chrono qui le faisait pointer à neuf dixièmes de seconde de son coéquipier, une performance que le principal concerné ne comprend pas.

"Je n’ai aucune idée, le nouveau train de pneus que l’on a mis en Q2 n’avait aucun grip, je ne sais pas du tout ce qui s’est passé, l’équilibre était totalement différent. On va se pencher sur cela, mais c’était très bizarre" déplore Piastri.

"Maintenant, je vais juste essayer de gagner le maximum de positions possible, et essayer d’aller marquer des points, c’est le plus important. Mais je vais d’abord essayer de comprendre ce qui s’est passé."