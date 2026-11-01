Gasly est ’très content’ de retrouver la Q3, Colapinto vise les points en course

Alpine F1 a retrouvé la Q3 après l’avoir ratée de peu la semaine dernière, grâce à la dixième place de Pierre Gasly. Le pilote français s’est félicité de retrouver la dernière partie des qualifications au Grand Prix du Mexique, même s’il est frustré de ne pas avoir devancé les Racing Bulls sur la grille, alors qu’il était à un dixième de dépasser Liam Lawson et Arvid Lindblad.

Il détaille ce qu’il aurait pu faire de mieux et admet qu’une poignée de centièmes ou un dixième auraient pu changer la donne et le propulser bien plus en avant sur la grille de départ de la course sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

"Je suis très content d’être en Q3, on savait que ça n’allait pas être simple et je suis très content des tours que je fais. Comme à Austin, il nous manque quelques centièmes" a déclaré le pensionnaire d’Alpine F1.

"Mais j’ai tout donné, que ce soit en Q2 ou en Q3, et il nous manque un petit peu à chaque fois malheureusement. Maintenant, c’est là où on est, il va falloir se concentrer sur le départ et aller chercher ces places en course."

Gasly confirme que la course risque d’être piégeuse, avec une fiabilité qui sera complexe à gérer et un grip peu présent : "Par rapport aux années précédentes, c’est plus complexe au niveau du moteur et de la fiabilité."

"On va voir demain, je ne me concentre pas sur ça de mon côté, je vais essayer de prendre un bon départ, de passer devant dès que je peux, il ne manquait pas grand chose à Austin donc j’espère qu’on pourra être plus proche et aller les chercher."

Franco Colapinto a échoué en 12e place en qualifications, et l’Argentin est frustré de son élimination en Q2 : "Je ne suis pas très satisfait du résultat d’aujourd’hui. J’estimais qu’il y avait moyen d’aller plus vite et qu’une qualification pour la Q3 était envisageable."

"Je ne me sentais pas parfaitement à l’aise dans la voiture durant les qualifications, et il était difficile de tirer le meilleur parti des pneus sur l’ensemble du tour. Le début du tour était bon et prometteur, mais nous perdions globalement du temps au fil du tracé, notamment dans le dernier secteur, qui est très sinueux."

Il explique quels sont ses objectifs en course pour essayer de bien terminer son week-end, alors qu’il est proche des points : "Désormais, l’objectif est de réaliser la meilleure performance possible en course, où nous devrions être plus compétitifs et plus réguliers."

"Nous prenons généralement de bons départs, et comme la ligne droite menant au premier virage est très longue ici, nous tenterons de gagner quelques places dès le premier tour. À partir de là, nous verrons comment les choses évoluent, l’objectif pour l’équipe restant, comme toujours, de marquer des points."