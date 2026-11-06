Racing Bulls verrouille Alan Permane à sa tête, prolongé jusqu’en 2031

Racing Bulls mise sur la stabilité pour poursuivre son ascension en Formule 1. L’écurie italienne a officialiséce matin la prolongation à long terme d’Alan Permane, qui conservera ses fonctions de directeur d’équipe et de co-directeur général chargé du secteur sportif jusqu’à la fin de l’année 2031. Une décision qui récompense le travail accompli depuis son arrivée en janvier 2024, alors que la structure basée à Faenza réalise une saison 2026 particulièrement encourageante. Régulièrement présente dans les points, Racing Bulls reste en lice pour la cinquième place du championnat constructeurs, un résultat qui constituerait la meilleure performance de son histoire.

Comme pour Red Bull Racing avec Laurent Mekies récemment prolongé pour 5 saison, la continuité sera l’un des piliers du projet Racing Bulls pour les prochaines années. Alan Permane a signé une prolongation de contrat qui le maintiendra à la tête de l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2031, avec la double responsabilité de directeur d’équipe et de co-directeur général chargé des activités sportives.

Cette annonce confirme la confiance accordée par Red Bull au Britannique, dont l’expérience et la connaissance du fonctionnement d’une écurie de Formule 1 ont accompagné les progrès de Racing Bulls ces dernières saisons.

Permane avait rejoint la structure en janvier 2024 en qualité de directeur de course, travaillant alors aux côtés de Laurent Mekies pour développer l’organisation et renforcer sa compétitivité.

Il avait ensuite été nommé directeur d’équipe en juillet 2025, prenant une place centrale dans la gestion sportive de Racing Bulls.

Depuis cette nomination, l’écurie a franchi plusieurs étapes importantes.

Elle a notamment décroché son premier podium sous l’identité Racing Bulls lors du Grand Prix des Pays-Bas 2025, avant de terminer la saison à la sixième place du championnat constructeurs, égalant son meilleur classement historique.

En 2026, Racing Bulls a confirmé sa progression en devenant une équipe régulièrement capable de marquer des points.

Elle reste désormais engagée dans la lutte pour la cinquième place du championnat constructeurs, un objectif qui lui permettrait d’établir un nouveau record dans son histoire.

Oliver Mintzlaff, directeur général des projets d’entreprise et des investissements de Red Bull, considère que la prolongation de Permane constitue une étape importante pour consolider les progrès de Racing Bulls.

"Alan accomplit un travail formidable, et les progrès réalisés par l’équipe sont le reflet direct de son expérience, de son engagement et de son état d’esprit tourné vers la compétition. Il apporte de la clarté, du calme et une compréhension approfondie de ce qu’il faut pour être performant en Formule 1, tout en créant un environnement dans lequel chacun peut constamment donner le meilleur de lui-même."

Mintzlaff estime que les résultats obtenus au cours des dernières saisons démontrent la solidité du projet Racing Bulls et la qualité du travail réalisé dans l’ensemble de la structure.

"Les résultats obtenus par Visa Cash App Racing Bulls ces dernières saisons soulignent la solidité de l’équipe et le travail accompli dans toute l’organisation. Alan a joué un rôle essentiel dans ces progrès, et nous sommes très heureux qu’il continue à diriger l’équipe alors que nous cherchons à prolonger cette dynamique dans les années à venir."

La prolongation du Britannique permet également de préserver l’organisation actuelle de la direction, dans laquelle il travaille aux côtés de Peter Bayer.

Permane conserve la responsabilité du secteur sportif, tandis que Bayer occupe les fonctions de co-directeur général chargé des activités commerciales.

Pour Mintzlaff, cette répartition des responsabilités constitue un atout majeur pour la stabilité de Racing Bulls.

"Avec Peter Bayer comme co-directeur général chargé du secteur commercial, Alan forme une équipe dirigeante solide et expérimentée. Ils se complètent exceptionnellement bien, en apportant chacun des forces et des perspectives différentes à l’organisation. Je suis ravi que nous disposions de cette stabilité et de cette continuité, qui constituent une base claire pour le développement futur de l’équipe et ses ambitions à long terme."

Permane : "Nous n’avons pas encore terminé"

Alan Permane a accueilli sa prolongation avec satisfaction, remerciant Red Bull pour la confiance qui lui est accordée.

Le Britannique insiste particulièrement sur la dimension collective des progrès réalisés par Racing Bulls, dont les activités sont réparties entre les circuits, Faenza en Italie et Milton Keynes au Royaume-Uni.

"Je suis immensément fier de poursuivre cette aventure avec Racing Bulls, et je tiens à remercier toutes les personnes chez Red Bull pour la confiance et le soutien qu’elles m’ont accordés. Ce qui rend cette équipe spéciale, c’est l’esprit collectif qui anime tout le monde, sur les circuits, à Faenza et à Milton Keynes, et c’est un privilège de diriger chaque jour un groupe aussi talentueux et engagé."

Pour Permane, la lutte actuelle pour la cinquième place du championnat constructeurs représente une récompense importante après plusieurs années de travail. Mais il refuse de considérer les résultats obtenus comme un aboutissement.

"Se battre pour la cinquième place du championnat est quelque chose dont nous devrions tous être très fiers, mais c’est le résultat de plusieurs années de travail acharné de nombreuses personnes, et nous n’avons pas encore terminé. Nous avons les bonnes personnes, la bonne culture et une vision claire de la direction que nous voulons prendre, et je suis impatient de continuer à avancer tous ensemble."

Plus de trente ans d’expérience et des titres avec Schumacher et Alonso

La prolongation d’Alan Permane permet à Racing Bulls de conserver l’un des dirigeants les plus expérimentés du paddock.

Le Britannique possède plus de trente ans d’expérience en Formule 1, avec un parcours étroitement lié à l’histoire de l’écurie d’Enstone.

Il avait commencé sa carrière chez Benetton, avant de passer 34 années au sein de cette structure, devenue successivement Renault, Lotus puis Alpine.

Au cours de cette période, il a occupé plusieurs fonctions importantes, notamment celles d’ingénieur de course, d’ingénieur de course en chef et de directeur sportif.

Cette longue carrière lui a permis de participer à plusieurs campagnes victorieuses en championnat du monde, notamment aux côtés de Michael Schumacher et de Fernando Alonso.

Son expérience des différentes générations de monoplaces, des évolutions réglementaires et de la gestion sportive d’une équipe constitue aujourd’hui l’un des principaux atouts sur lesquels Racing Bulls souhaite s’appuyer.

En prolongeant Permane jusqu’à la fin de l’année 2031, Red Bull fait donc le choix de la continuité plutôt que d’un nouveau changement de direction.

Alors que Racing Bulls tente de conclure la saison 2026 avec le meilleur classement constructeurs de son histoire, cette décision doit lui permettre de poursuivre son développement sur plusieurs années, avec une direction sportive et commerciale stabilisée autour du tandem Permane-Bayer.