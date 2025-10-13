Quel bilan pour les gilets rafraichissants après Singapour

Les pilotes de Formule 1 ont émis des avis mitigés sur le nouveau gilet refroidissant après la première épreuve officielle avec un risque lié à la chaleur à Singapour la semaine passée.

Ce dispositif controversé est pour l’instant facultatif, les pilotes qui ne le portent pas étant obligés de transporter un lest compensatoire de 500 grammes. Les monoplaces doivent par contre être toutes équipées d’aérations supplémentaires de manière obligatoire.

La FIA prévoit toutefois de rendre ce gilet obligatoire à partir de 2026, malgré l’opposition de plusieurs pilotes de haut niveau, dont Max Verstappen et Lewis Hamilton.

"Oui, c’était dur après la course," reconnait Verstappen, qui était visiblement fatigué mais n’a pas été jusqu’à s’allonger par terre comme Russell ou Norris après l’arrivée.

"Mais je ne regrette pas de ne pas l’avoir porté. De ce que j’ai entendu des autres pilotes ça ne marchait au mieux que de quelques minutes à une grosse demi-heure."

Charles Leclerc, pilote Ferrari, a confirmé ces propos, son gilet lui a offert peu d’avantages sur les deux longs relais de la course.

"Il a bien fonctionné pendant cinq tours. Puis il s’est réchauffée, donc ça n’a pas fait de différence."

Gabriel Bortoleto a vécu une expérience similaire dans sa Sauber.

"Je l’ai activé pendant les 10 à 15 premiers tours, mais après ça, le gilet devient assez chaud. Il vaut mieux l’éteindre. Mais au moins, on est rafraîchi pendant 15 tours."

Quant à l’expérience de la course elle-même, le Brésilien a ajouté : "C’était physiquement exigeant, mais honnêtement, je m’attendais à pire. Je ne sais pas si le gilet rafraîchissant y était pour quelque chose."

Pour Oliver Bearman, chez Haas F1, le système a duré un peu plus longtemps... alors qu’il est pourtant standardisé !

"Je pense qu’il a bien fonctionné pendant les 45 premières minutes."

Le pilote Williams Carlos Sainz, qui est également directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix (GPDA), estime que le gilet offre un réel avantage physiologique, mais soutient néanmoins le choix individuel.

"Pour moi, c’est très simple : je suis convaincu que cela fonctionne et que cela aide, même si j’ai disputé dix courses à Singapour sans souffrir physiquement et sans rencontrer le moindre problème."

"Une fois que l’on commence à comprendre la physiologie, on comprend que cela procure un avantage en termes de performances. Mais si cela ne pose pas de problème majeur en matière de sécurité, alors cela devrait être laissé à l’appréciation des pilotes."

Les gilets de nouveau de sortie à Austin ?

Les pilotes de F1 pourraient recevoir un nouvel avertissement de risque de chaleur compte tenu des prévisions météorologiques pour le Grand Prix des États-Unis de ce week-end, même s’il est encore un peu tôt pour le décréter.

Sous le soleil de plomb texan, les températures atteindront 32 °C vendredi et dimanche, et même 33 °C samedi. Mais tout dépendra aussi du degré d’humidité attendu pour ces trois journées avant que la FIA ne mette ou non une alerte liée à la chaleur.

Le point complet sur la météo attendue au Grand Prix des Etats-Unis sera fait jeudi matin sur notre site, comme d’habitude.