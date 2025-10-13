Verstappen champion avec la Racing Bulls ? La F1 la plus facile à piloter ? Lawson se moque !

Liam Lawson a tourné en dérision l’idée selon laquelle sa Racing Bulls serait la voiture la plus facile à piloter sur la grille cette saison.

Lawson a signé le meilleur résultat de sa carrière en F1 à ce jour en terminant à une superbe cinquième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan, après avoir terminé troisième, sa meilleure position sur la grille, à l’issue d’une qualification très bien menée.

De son côté, Isack Hadjar a confirmé que la VCARB 02 est performante sur tous les circuits avec de très bons résultats également de son côté.

Ralf Schumacher a même lancé que "Max Verstappen serait déjà champion du monde avec une Racing Bulls au lieu d’une Red Bull entre les mains", ajoutant que "beaucoup d’ingénieurs dans le paddock disent que la Racing Bulls est la monoplace la plus facile".

Interrogé sur cette théorie, le Néo-Zélandais l’a balayé tout de suite !

"Chacun peut imaginer ce qu’il veut. Max serait probablement champion avec la McLaren. Mais notre voiture ?"

"Si vous ne pilotez pas toutes les voitures de la grille, comment pouvez-vous savoir comment chaque voiture doit être pilotée ? Oui, c’est une voiture constante. Nous pouvons affirmer, et être fiers, que la voiture est constamment rapide, sur tous les circuits."

"Cela ne signifie pas qu’elle est facile à piloter, mais la vitesse est dans la voiture, et c’est un atout que nous avons su exploiter tout au long de la saison."

"Le principal, comme je l’ai dit, c’est que notre voiture a été constamment performante sur tous les circuits, ce qui est très positif pour nous."

"À l’avenir, nous devons nous efforcer de conserver cette régularité et de trouver de nouveaux circuits où nous nous battons pour de très bons résultats."

"Nous n’avions pas vraiment la vitesse de Williams à Bakou par exemple, mais terminer là où nous l’avons fait, si nous pouvons le faire régulièrement, ce sera très fort pour nous."