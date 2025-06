Un ’week-end gâché’ par Hadjar : Sainz est hors de lui après son élimination en Q1

Carlos Sainz était hors de lui après la séance de qualifications du Grand Prix du Canada, où il a été éliminé en Q1 après avoir été gêné par Isack Hadjar. Le pilote Williams F1 quantifie le temps perdu à plusieurs dixièmes, alors qu’il a été éliminé pour 20 millièmes, à moins de six dixièmes du meilleur temps de la première partie des qualifications.

"Eh bien, peu importe si j’étais rapide. Si en Q1, vous arrivez et qu’un pilote au milieu de la piste gâche complètement vos qualifications, votre week-end est gâché," s’énerve Sainz.

"Je suis 17e alors que je devrais me battre pour la Q3 et le top 8 aujourd’hui, donc je suis extrêmement déçu. Je l’avais déjà vu dans les virages 3 et 4, et j’ai été surpris qu’il ne se soit pas écarté dans ces virages là ou après. J’avais déjà perdu un dixième ou deux à cause d’un air sale, mais je me suis dit : ’Bon, il joue juste à me donner de l’air sale’."

"Ce n’est pas gênant, mais peut-être était-il limite et essayait-il de me donner de l’air sale exprès. Et puis j’ai réalisé qu’à l’approche du virage 5, il ne pouvait pas s’écarter. J’ai dû lever le pied et le dépasser à l’intérieur du sixième virage. Comme en course, avec un mauvais angle pour les sixième et septième virages."

"J’ai perdu deux ou trois dixièmes supplémentaires, peut-être trois ou quatre dixièmes rien que dans ce passage, qui était de toute façon un tour à 20 millisecondes de la Q2. C’est vraiment très frustrant, mais c’est comme ça."

Interrogé sur ses chances pour la course, l’Espagnol est trop agacé pour y penser : "Je me fiche de demain pour l’instant, je pense à ma déception du résultat d’aujourd’hui, car j’étais à 20 millisecondes de la Q2 et j’ai été gêné."

"En gros, j’ai dû prendre une trajectoire pour le mouillé dans un virage sec. Honnêtement, je m’en fiche pour l’instant, nous avons été rapides tout le week-end, nous étions rapides en rythme de course, mais nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être."

Alex Albon s’est qualifié neuvième et pense qu’il aurait pu faire bien mieux si les conditions météo avaient été similaires à ce qu’elles étaient hier : "Je pense que nous devrions être sixième ou septième, on a montré ce rythme tout le week-end."

"Le vent a tourné de 180 degrés aujourd’hui, et ça a changé l’équilibre de la voiture. On a aussi eu des difficultés avec les pneus, et la combinaison des pneus et du vent était la recette d’un manque de performance."

"On a beaucoup reculé, on était forts hier et tout s’est effondré. On a du travail, on a des difficultés sur le pneu C6, c’est arrivé plusieurs fois. On savait que le medium serait meilleur mais on aurait dû mieux optimiser la Q3."