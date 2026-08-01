Mercedes F1 ’s’attendait’ aux progrès de McLaren et aux faibles écarts en tête

Mercedes F1 a salué la performance de McLaren F1 en Hongrie, alors que son client a gagné sa première course de 2026 et de la nouvelle réglementation. Lando Norris a mis fin à la série parfaite de pole positions de Mercedes avant de dominer la course et d’offrir à l’écurie de Woking sa première victoire en Grand Prix de la saison.

McLaren est en train d’amener un gros package d’évolutions sur la MCL40, et Simone Resta a commenté cette modification dans le podcast Nu Silver Arrows. Le directeur technique adjoint de Mercedes a décrit "une mise à jour importante, et elle a forcément eu un impact sur leur performance" de ses rivaux.

"Cela dit, si l’on observe l’écart entre leurs deux voitures, il est clair que d’autres facteurs entraient en jeu au-delà de la simple mise à jour."

"Tout au long de l’année, nous avons vu McLaren afficher un niveau de performance très élevé, l’équilibre des forces entre leurs deux pilotes variant d’une course à l’autre."

"Nous avons également constaté de belles performances de la part de Lando à plusieurs reprises cette saison."

"Budapest a peut-être simplement été l’un de ces week-ends où il a trouvé un excellent feeling avec la voiture, les réglages et la gestion des pneus. Je pense qu’il s’agissait probablement d’une combinaison de ces deux facteurs."

Pas de surprise donc du côté de Mercedes F1 sur ce retour en force de leur équipe cliente ?

"Nous nous y attendions globalement" a souri Resta. "Clairement, on ne commence la saison qu’avec des interrogations sur les concurrents potentiels, mais cela s’est en fait déroulé comme nous le prévoyions."

"C’est formidable de voir ces équipes se développer selon un scénario de développement peut-être légèrement différent, avec des améliorations différentes à des moments différents. C’est agréable de voir une certaine fluctuation de la performance, ce qui rend, je pense, les courses bien plus intéressantes."

A cause de la fiabilité défaillante de son V6, Mercedes n’a pas l’avance qu’elle pourrait espérer au championnat, mais Resta a promis que l’équipe s’attaquait à ses problèmes sans relâche.

"Je pense que cela résulte du niveau plus élevé en Formule 1. Il faut vraiment tout extraire dans chaque aspect, et nous avons la chance d’avoir beaucoup d’expérience dans l’équipe. Nous avons de bons processus, de bons outils."

"Nous devons juste poursuivre notre effort incessant pour les régler un par un avec la bonne priorité. Rien d’émotionnel, simplement tout analyser rationnellement, s’assurer que nous avons la bonne solution au bon moment et accélérer ce processus. Nous serons une meilleure équipe après avoir résolu tout cela."

Mercedes évalue son propre programme d’améliorations pour la seconde moitié de 2026 après avoir vu ses rivaux apporter des packages plus importants jusqu’à présent, à la fois sur le châssis et le moteur.

"Ce sont les discussions qui ont lieu en ce moment" a déclaré le directeur d’équipe adjoint Bradley Lord, aux côtés de Resta.

"Quand apportons-nous la performance qui se trouve actuellement dans la soufflerie ou qui fraye son chemin à travers l’usine ?"

"À quelles courses les introduisons-nous, où se situent les choses avec l’opportunité ADUO sur l’unité de puissance, ainsi qu’avec les améliorations aérodynamiques sur le châssis ? Et s’assurer que nous cadençons cela de la bonne manière et que nous ne nous prenons pas les pieds dans le tapis en essayant de viser trop haut trop vite."