Dans l’attente de Haas F1, Câmara estime ne plus avoir grand-chose à prouver
Un titre de F2 dès sa première saison devrait parler pour lui
Rafael Câmara estime qu’un titre de Formule 2 décroché dès sa première saison dans la catégorie lui laisserait peu de choses supplémentaires à démontrer avant d’accéder à la Formule 1. Le pilote de la filière Ferrari, qui a quitté Bakou en tête du championnat, fait partie des candidats étudiés par Haas pour la saison 2027 et espère désormais être rapidement fixé sur son avenir alors que l’écurie américaine évalue ses différentes possibilités.
À 21 ans, Câmara se rapproche d’une étape déterminante de sa carrière. Le Brésilien a quitté le rendez-vous de Bakou en tête du Championnat de Formule 2 devant Nikola Tsolov, après avoir notamment remporté la deuxième Course Principale du week-end.
Une situation toutefois particulière puisque l’incertitude concernant la tenue des dernières manches au Moyen-Orient signifie que Bakou pourrait rétrospectivement devenir la finale de la saison.
Câmara pourrait ainsi avoir déjà fait suffisamment pour devenir champion dès sa première campagne en F2, à moins que la F1 ne laisse de la place pour une ou deux manches de F2 à Imola.
Membre de la Ferrari Driver Academy, Câmara est le favori pour le baquet actuellement occupé par Esteban Ocon. Le Brésilien a déjà eu des occasions de prendre le volant d’une Haas dans le cadre du programme TPC de l’équipe, qui permet d’utiliser des monoplaces datant d’au moins deux ans.
Interrogé sur ses perspectives d’accéder à la F1, Câmara considère que ses performances doivent désormais parler pour lui.
"Je pense que réussir en F2 vous offre une excellente opportunité de franchir le cap, particulièrement lorsque vous êtes débutant."
"Si je peux remporter le championnat dès ma première année, je ne pense pas pouvoir prouver beaucoup plus."
"Espérons que nous puissions y parvenir le plus rapidement possible. Et si ça se trouve je suis déjà titré si on ne court plus d’ici la fin de l’année."
"C’est une situation très étrange mais on nous a demandé de faire le maximum ce week-end, avec trois courses."
Le directeur de l’équipe, Ayao Komatsu, a confirmé que le Brésilien faisait partie des candidats étudiés. Une décision est attendue prochainement.
Câmara assure néanmoins chercher à rester concentré sur les éléments qu’il peut directement maîtriser : ses performances et la qualité du travail qu’il réalise en piste.
"Le plus important est d’être satisfait de son travail, et je l’ai très bien fait."
"Je suis enthousiaste concernant ce que je réalise et je travaille uniquement sur ce que je peux contrôler. J’espère connaître mon avenir le plus rapidement possible."
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