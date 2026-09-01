’Qu’est-ce qui ne va pas chez les ingénieurs ?’ : le changement chez Cadillac F1 justifié

Cadillac a décidé de modifier son organisation en pleine saison de Formule 1, en remplaçant Graeme Lowdon par Marcin Budkowski à la tête de l’équipe. Une décision inhabituelle qui intervient après un début de campagne marqué par des problèmes techniques récurrents et une série de difficultés pour Valtteri Bottas et Sergio Pérez. Pour Marc Surer, ce changement répond à un besoin précis : renforcer la supervision technique de l’écurie.

L’arrivée de Budkowski intervient après une première moitié de saison compliquée pour Cadillac, dont les problèmes à répétition ont mis en lumière certaines faiblesses dans le fonctionnement de la nouvelle équipe de Formule 1.

Interrogé par Speed Week, l’ancien pilote de F1 Marc Surer estime que Cadillac avait besoin d’une personne disposant d’une expérience plus importante dans le domaine de l’ingénierie pour occuper une position centrale dans l’organisation, réagissant ainsi aux derniers propos de Budkowski sur les problèmes techniques urgents à résoudre.

"Pour moi, ce changement intervient parce qu’ils avaient besoin de quelqu’un pour garder un œil sur les ingénieurs," a-t-il expliqué.

Pour Surer, les difficultés rencontrées par Cadillac ne peuvent plus être considérées comme une simple succession d’incidents isolés. L’équipe a notamment été confrontée à des problèmes de blocage des freins et de suspensions cassées.

"Ils continuent à rencontrer les mêmes problèmes, avec les freins qui partent en feu et les suspensions qui cassent. Ce manque de rigueur, ce n’était pas un incident isolé, mais un problème qui s’est développé sur une période plus longue."

"À un moment donné, il faut se demander : qu’est-ce qui ne va pas chez les ingénieurs ? Ou bien est-ce qu’il y a un manque de leadership pour résoudre le problème ?"

C’est précisément sur ce point que Surer considère que le profil de Budkowski peut apporter une réponse.

Marcin Budkowski possède en effet une formation très technique et une longue expérience du fonctionnement des équipes de Formule 1. Pour Surer, cette caractéristique est particulièrement importante dans le contexte actuel de Cadillac.

"Budkowski est un ingénieur et ils lui font probablement confiance pour s’affirmer et examiner plus attentivement le travail des ingénieurs."

"Le changement décidé par Cadillac se distingue par son calendrier. Les changements majeurs dans l’encadrement d’une équipe sont généralement préparés longtemps à l’avance, ce qui rend une telle décision en cours de saison relativement inhabituelle."

"Dans ce cas elle me semble justifiée. L’équipe tourne maintenant, l’opérationnel est certainement à améliorer, mais la technique devient la priorité."

Pour autant, Surer ne considère pas que les difficultés de Cadillac soient particulièrement surprenantes compte tenu du caractère entièrement nouveau du projet.

Cadillac dispute en 2026 sa première saison en Formule 1. Pour Surer, il faut donc tenir compte de la complexité exceptionnelle que représente la mise en place d’une nouvelle structure capable de faire fonctionner simultanément deux voitures au plus haut niveau du sport automobile.

"Je me souviens que Pat Symonds avait dit lors de la première course à Melbourne qu’ils n’avaient jamais eu deux voitures en piste en même temps."

"La logistique est incroyablement complexe. Une meilleure communication entre le circuit et l’usine est donc cruciale."

"Avoir un ingénieur à la tête de l’équipe de course est évidemment très utile à cet égard. Tout cela a parfaitement son sens."