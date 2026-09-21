Le premier concepteur du Madring avait proposé les bonnes idées mais...

Le Madring devait offrir à la Formule 1 un nouveau rendez-vous spectaculaire au cœur de Madrid, mais son premier Grand Prix d’Espagne a surtout mis en lumière les difficultés du circuit en matière de dépassements. Alors que les organisateurs ont promis d’étudier plusieurs modifications pour 2027, Jarno Zaffelli, concepteur du tracé original, estime que les évolutions resteront limitées. Selon lui, les infrastructures déjà prévues lors de la conception du projet réduisent considérablement la marge de manœuvre disponible.

Le premier Grand Prix d’Espagne organisé sur le Madring a en effet été marqué par une course particulièrement peu animée, les dépassements s’étant révélés quasiment impossibles sur le nouveau circuit madrilène.

Face aux critiques, Luis García Abad et plusieurs autres représentants de l’organisation ont reconnu que des changements étaient actuellement à l’étude afin d’améliorer le spectacle dès 2027. Mais Jarno Zaffelli, dont la société Dromo est désormais engagée dans un différend judiciaire concernant la conception du tracé avec le promoteur, doute que les modifications puissent être significatives.

Le concepteur italien n’avait par ailleurs pas été convié au premier Grand Prix organisé à Madrid. Interrogé sur les annonces faite lundi dernier, il a estimé que les solutions envisagées ne pourraient pas transformer en profondeur le circuit.

"Il pourrait y avoir quelques changements, mais ils seront minimes," a déclaré Zaffelli.

Zaffelli estime même que certaines des pistes actuellement évoquées par les organisateurs figuraient déjà dans les plans initiaux élaborés par Dromo, avant que le tracé définitif ne soit modifié.

"D’après ce qui a été dit publiquement, certaines des options envisagées semblent se rapprocher des intentions qui figuraient déjà dans notre projet original, lequel prévoyait notamment une possibilité d’amélioration au virage 5."

Pour le concepteur, les contraintes liées à l’environnement du circuit ont joué un rôle déterminant dans la définition du tracé.

"La conception a dû composer avec des restrictions très importantes à de nombreux endroits, car les nouveaux halls d’exposition avaient déjà été conçus et approuvés, tout comme le réseau routier."

Ces contraintes pourraient donc empêcher les organisateurs de revoir en profondeur certains virages ou de modifier suffisamment leur géométrie pour favoriser les dépassements.

Des virages conçus différemment à l’origine

Le virage 5 fait partie des secteurs que Zaffelli avait initialement imaginés d’une autre manière. Selon lui, la version prévue dans le projet de Dromo aurait présenté une configuration moins rapide, susceptible de modifier les possibilités de lutte entre les monoplaces.

"Le virage 5 était plus étroit et offrait une vitesse de passage en courbe moins élevée."

"Le virage 6 devait lui aussi présenter des caractéristiques différentes de celles retenues sur le tracé actuel."

"À l’intérieur du virage 6, il n’y avait pas de zone de dégagement asphaltée, mais plutôt une solution avec du gravier."

Le concepteur revient également sur la section fortement inclinée de La Monumental, l’un des passages les plus spectaculaires du Madring. Contrairement à l’interprétation qui peut être faite de cette portion du circuit, son objectif initial n’était pas simplement d’augmenter la vitesse de passage.

"La logique de cet enchaînement ne consistait pas à gagner du temps grâce à l’inclinaison, mais à créer deux trajectoires présentant des avantages opposés."

L’idée était donc de permettre aux pilotes de choisir entre plusieurs lignes, chacune offrant des bénéfices différents, afin de favoriser les possibilités de dépassement et les affrontements en piste. Pour Zaffelli, cette intention initiale ne correspond pas nécessairement à la manière dont la section est utilisée dans sa configuration actuelle.

Au-delà des questions liées au tracé, le Grand Prix d’Espagne organisé à Madrid continue également de susciter des tensions sur le plan politique.

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a notamment reproché au gouvernement central espagnol de ne pas suffisamment soutenir un événement pourtant organisé sous l’appellation officielle de Grand Prix d’Espagne.

Selon des propos rapportés par Diario Sport, la dirigeante régionale s’est interrogée sur l’implication des autorités nationales dans l’organisation de cette nouvelle épreuve.

"Je ne comprends pas pourquoi nous avons 22 ministères si aucun d’entre eux n’a pris la peine de s’impliquer."