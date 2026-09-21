’Antonelli fait un meilleur travail’ : la franchise de Russell saluée dans le paddock

George Russell voit sa position se fragiliser chez Mercedes au fil de la saison. Alors que l’écurie de Brackley abordait cette nouvelle ère réglementaire avec le statut de grande favorite, le Britannique devait naturellement incarner son principal espoir dans la lutte pour le titre mondial. Mais Kimi Antonelli a progressivement inversé le rapport de force et possède désormais une avance considérable au championnat. Une situation qui pourrait avoir de lourdes conséquences pour Russell, même si plusieurs anciens pilotes saluent sa manière de gérer cette période délicate.

Mercedes avait entamé la saison 2026 avec de grandes ambitions. Comme en 2014, lors de l’introduction d’une nouvelle génération de moteurs, l’écurie de Brackley était considérée comme la référence avant le début du championnat. George Russell était alors attendu comme le pilote capable de mener l’équipe vers les sommets.

La réalité s’est toutefois révélée différente. Si le Britannique a remporté deux Grands Prix cette saison, Kimi Antonelli en compte déjà huit à son actif. Le jeune Italien a notamment pris la tête du championnat des pilotes lors du Grand Prix du Japon, en avril, avant de creuser progressivement l’écart avec son équipier.

Antonelli possède désormais 81 points d’avance sur Russell et semble avoir pris une option sérieuse sur le titre mondial.

Le pilote britannique ne cherche d’ailleurs pas à minimiser la situation. George Russell admet ouvertement que son équipier réalise une meilleure saison que lui, même s’il estime avoir été victime de plusieurs circonstances défavorables.

"Je n’essaie pas de me voiler la face : la réalité, c’est que mon équipier a fait un meilleur travail que moi cette année," a-t-il reconnu après Madrid. "J’ai connu un peu de malchance, mais il mérite d’être en tête et, à l’heure actuelle, il mérite d’être à la position où il se trouve."

Cette situation constitue un retournement particulièrement marqué par rapport à la saison précédente. En 2025, Russell avait largement dominé Antonelli au classement, avec 319 points contre 150 pour l’Italien.

Le changement de rapport de force entre les deux pilotes Mercedes n’est toutefois pas un cas isolé depuis l’entrée de la Formule 1 dans sa nouvelle ère technique. D’autres duels internes ont également connu une évolution importante en l’espace d’un an.

Battu par Charles Leclerc chez Ferrari la saison dernière, Lewis Hamilton est désormais le pilote de la Scuderia le mieux placé au championnat. Chez McLaren, Oscar Piastri, qui avait occupé la tête du classement pendant une grande partie de la saison 2025, éprouve quant à lui des difficultés à suivre le rythme de son équipier Lando Norris.

David Coulthard a analysé ces différents renversements de tendance. L’ancien pilote McLaren et Red Bull, vainqueur de 13 Grands Prix en Formule 1, estime que ces fluctuations sont directement liées à la manière dont les pilotes s’adaptent aux caractéristiques de la nouvelle génération de monoplaces.

"Je pense que ce que nous constatons, c’est que, de la même manière que cette génération de voitures convient davantage à Lewis par rapport à Charles, il y a eu une inversion de leurs performances entre l’année dernière et cette année," a expliqué l’Écossais.

"Oscar a perdu du terrain par rapport à Lando, alors qu’il était en tête du championnat du monde jusqu’à Bakou, l’année dernière."

"C’est donc un peu le jeu des vases communicants avec cette génération de voitures."

"Et enfin Kimi est en train de s’affirmer et George est en difficulté."

Coulthard a toutefois tenu à mettre en avant l’attitude adoptée par Russell, particulièrement importante selon lui alors que le Britannique voit le titre mondial lui échapper au profit d’un équipier qui ne dispute que sa deuxième saison en Formule 1.

"Pour être juste envers George, il a accepté la situation. Il fait face aux médias. Il répond aux questions. Il a accordé une interview à Madrid durant laquelle il a déclaré : ’Kimi fait simplement un meilleur travail que moi en ce moment’. Je pense qu’il faut être quelqu’un de solide pour pouvoir l’admettre publiquement."

"Nous le penserions tous, mais les pilotes ont parfois tendance à se mettre la tête dans le sable, et c’est alors une excuse après l’autre."

"Mais je crois en George. Je compatis avec lui. C’est un championnat qui est en train de lui échapper, mais il est encore suffisamment jeune dans sa carrière pour connaître son heure de gloire."

David Coulthard n’est pas le seul ancien pilote à avoir salué l’attitude de Russell. Nico Rosberg, champion du monde 2016, a également souligné la manière dont le pilote Mercedes gère cette période, tout en insistant sur la difficulté psychologique d’une telle situation.

"Je suis très impressionné par l’approche de George, car c’est un véritable perfectionniste et il essaie de travailler sur tous les aspects de sa performance en tant qu’être humain. Je sais qu’il fait tout ce qu’il peut, et j’admire cela."

"Mais, justement, cela rend les choses encore plus difficiles pour lui, car il ne se comprend pas lui-même. Il a toujours été rapide, il a toujours été au moins au niveau de son équipier, et soudainement, cela lui échappe.

"C’est vraiment douloureux, car on commence à douter de soi. Peu importe à quel point vous êtes sûr de vous, vous finissez par vous demander : ’Est-ce que je ne suis pas assez bon ? Est-ce que j’étais meilleur auparavant et est-ce que je fais simplement quelque chose de travers maintenant ?’ C’est vraiment difficile."

Ralf Schumacher, consultant pour la télévision allemande, affirme que "George Russell a désormais trouvé plus fort que lui".

"Kimi Antonelli est meilleur. Je ne pense pas que cela changera maintenant. Il est aussi un peu plus ouvert et plus jeune, il faut simplement le dire. Il n’était pas aussi ancré dans ses habitudes des F1 à effet de sol que George Russell, qui est là depuis longtemps. Cela semble être un avantage."

"Russell manque tout simplement de souplesse pour mettre en œuvre mentalement les bonnes choses et il peine désormais à gérer l’impact psychologique de voir un coéquipier plus jeune prendre les commandes du championnat."

"George est actuellement en lutte avec lui-même," a poursuivi Schumacher.

"Il entame la saison, gagne d’emblée, puis remporte le premier sprint à Shanghai. Tout laisse à penser que ce sera sa saison, celle qu’il attendait depuis si longtemps. Et puis, il se fait battre par un adolescent - qui a désormais 20 ans - et voit ses chances s’envoler."

Schumacher considère le champion du monde en titre Lando Norris, actuellement en grande forme, comme la seule menace sérieuse restant face à Antonelli.

"Lando a acquis une force incroyable, et pas seulement sur la piste. Il affichait une vitesse qui l’aurait rendu imbattable ce week-end-là. Seule la voiture de sécurité virtuelle l’a ralenti."

Gunther Steiner a d’ailleurs prédit que Lando Norris dépasserait George Russell pour s’emparer de la deuxième place du championnat du monde des pilotes.

"Lando terminera deuxième s’il continue sur cette lancée. Regardez à quel point Lando est heureux en ce moment et il se montre hyper déçu quand il est 2e ou 3e. Cela prouve que la McLaren peut terminer très fort cette saison. Mais Kimi est trop loin devant pour lui. Pas George."

Rosberg a expliqué que le début de saison poussif de McLaren s’expliquait par la nécessité de s’adapter à une nouvelle unité de puissance en tant qu’écurie cliente.

"Non seulement la voiture n’était pas au niveau en début de saison, mais je pense qu’ils avaient aussi besoin de temps pour apprivoiser l’unité de puissance. C’est un désavantage lorsqu’on est client pour la motorisation. Il faut plus de temps pour en maîtriser toutes les subtilités."

"Mais maintenant, Lando est champion du monde. Cela donne davantage confiance. Il n’est pas non plus le favori pour le titre cette année. Cela permet d’être plus détendu : on n’est pas la proie, mais le chasseur. Il est vraiment dans une dynamique idéale en ce moment et il pilote mieux que jamais. C’est incroyable à voir, le niveau qu’il affiche actuellement en piste."

Antonelli refuse en tout cas de parler comme si le titre était déjà joué, malgré la possibilité de creuser un écart quasi irrattrapable à Bakou ce week-end.

"Non, non, il nous faut encore quelques courses," a-t-il déclaré ce week-end lors de l’événement Sport in Fiera 2026 à Saint-Marin.

"Bakou est un circuit magnifique, ce sera difficile, mais je pense que nous pouvons très bien nous en sortir."

Si Antonelli refuse de parler du titre, il admet que ses ambitions vont bien au-delà de la simple victoire au championnat de cette année.

"Je pense que vous le savez tous. Ce que je veux, c’est devenir champion du monde, puis devenir l’un des plus grands pilotes de tous les temps. Pour l’instant, j’essaie d’atteindre le premier objectif, et je penserai au suivant plus tard."