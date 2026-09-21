Bortoleto révèle que sa peur de l’avion grandit avec les années

La vie d’un pilote de Formule 1 ne se résume pas aux sensations fortes en piste, aux week-ends de Grand Prix et aux podiums. Pour Gabriel Bortoleto, l’un des aspects les moins séduisants de son métier devient même de plus en plus compliqué à gérer : les déplacements aériens aux quatre coins du monde. Le pilote Audi a ainsi reconnu que sa peur de l’avion grandissait au fil des années, malgré le plaisir que lui procure la découverte de nouvelles destinations.

À 21 ans, Bortoleto est déjà un habitué des longs voyages internationaux imposés par les calendriers de la F3, de la F2 et maintenant de la Formule 1. Entre les Grands Prix disputés sur plusieurs continents et les nombreuses heures passées dans les avions, le Brésilien doit composer avec une contrainte inhérente à son activité, mais qui lui pèse de plus en plus.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport sur son rapport aux déplacements, le pilote Audi a décrit une relation particulièrement contrastée, oscillant entre plaisir et appréhension.

"C’est un rapport d’amour et de haine," a expliqué Bortoleto.

"De l’amour, parce qu’être pilote de F1 me permet de découvrir de nouveaux endroits, de visiter de magnifiques lieux et de voyager à travers le monde."

Mais cette dimension privilégiée de son métier est contrebalancée par une difficulté grandissante lorsqu’il s’agit de prendre l’avion.

"De la haine parce que je n’aime pas prendre l’avion et, chaque année qui passe, j’ai un peu plus peur."

Le pilote Audi a également expliqué que son comportement à bord avait évolué avec le temps.

"Avant, je m’endormais presque immédiatement après être monté à bord. Maintenant, avant de me détendre, j’attends le décollage, je vérifie que tout va bien et que les turbulences sont passées."

Bortoleto a toutefois trouvé quelques moyens de rendre ces longues heures de vol plus agréables, notamment lorsque le trajet se déroule sans difficulté particulière.

"Si tout se passe bien, je peux dormir ou regarder quelques séries pour faire passer le temps."

Un week-end idéal loin des circuits

En dehors des circuits et des contraintes du championnat, Bortoleto aspire à un mode de vie nettement plus simple. Alors que les week-ends de Grand Prix sont rythmés par les réunions, les séances de roulage, les obligations médiatiques et la compétition, le Brésilien apprécie manifestement les moments de calme.

Lorsqu’il a été invité à décrire son week-end idéal, le pilote Audi a livré une réponse particulièrement éloignée du rythme effréné de la Formule 1.

"Rester à la maison, dormir, manger un bon steak, me reposer. C’est tout," a souri Bortoleto.

Le Brésilien a également profité de cet entretien pour préciser ses ambitions à long terme. Alors qu’il poursuit son développement en Formule 1 avec Audi, Bortoleto sait déjà quel objectif il souhaite atteindre au cours de sa carrière.

Interrogé sur son plus grand rêve encore à réaliser, le pilote de 21 ans n’a pas hésité longtemps avant de répondre : "Remporter le championnat du monde avec Audi."

Pour l’aider, il peut compter sur son manager, Fernando Alonso, au sein de la structure A14 Management montée par l’Espagnol. Bortoleto assure qu’il n’est pas aussi direct en privé qu’en public !

"Heureusement, même si j’aime la franchise. Il est très honnête avec moi. Et il est très direct lorsqu’il est face aux caméras. Il est tel qu’il se montre. L’une de ses qualités, c’est qu’il ne joue pas la comédie. Je pense donc que les gens savent comment il est."

"J’adore le fait qu’il soit souvent très sarcastique à propos de tout et de rien, même si les gens le savent déjà. La plupart du temps, il fait preuve de sarcasme et c’est tellement drôle. J’adore ça. Ça me fait beaucoup rire."