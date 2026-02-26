Pronostics F1 2026 : Schumacher mise sur Antonelli, l’IA hésite

Qui va sortir vainqueur de cette première saison de la révolution réglementaire de la F1 en 2026 ? Il est encore bien compliqué de répondre à cette question même si la réponse sera fort probablement Mercedes F1, Ferrari, McLaren ou Red Bull Racing.

Il est temps de commencer à se mouiller pour les consultants et anciens pilotes de F1. Ralf Schumacher, qui commente les Grands Prix pour Sky en Allemagne, n’hésite pas à bousculer les pronostics. L’ancien pilote de F1 estime que Kimi Antonelli pourrait bien être la grande surprise du prochain championnat du monde, tout en se montrant sceptique quant à la capacité de McLaren à prolonger sa domination récente.

Dans un entretien accordé à Sport Bild, Schumacher balaie d’abord l’idée selon laquelle George Russell serait le principal favori au titre chez Mercedes.

"Je n’y crois pas," répond-il lorsqu’on lui demande si Russell peut devenir champion du monde. "Mon favori personnel est, et cela peut paraître fou, Kimi Antonelli."

L’Allemand justifie son choix par le potentiel du jeune pilote italien et par sa progression récente.

"Il est tout simplement extrêmement talentueux. S’il maintient le rythme d’apprentissage qu’il a montré en seconde moitié de saison l’an dernier, c’est lui le plus fort à mes yeux. George a très bien commencé l’an dernier, mais ensuite il s’est essoufflé à mesure que la question de son contrat devenait de plus en plus présente."

Schumacher enfonce le clou, tout en reconnaissant le caractère spéculatif de l’exercice.

"C’est un peu comme regarder dans une boule de cristal," admet-il, avant d’ajouter que "Kimi Antonelli a aujourd’hui les meilleures chances, sans aucun doute."

Pour étayer son analyse, Schumacher s’appuie sur les premiers signaux envoyés par Mercedes dans le cadre des nouvelles règles techniques.

"Mercedes dispose désormais de deux pilotes de tout premier plan avec George Russell et Kimi Antonelli. Ce sont eux qui ont les meilleures chances, car la voiture était performante et rapide dès le départ."

En revanche, l’ancien pilote se montre plus réservé concernant McLaren, championne sortante.

"Je n’imagine pas que la domination de McLaren l’an dernier se reproduise immédiatement," affirme-t-il.

"La même chose vaut pour Charles Leclerc et Ferrari," ajoute-t-il, plaçant le Monégasque parmi ses favoris pour le titre dans une saison qu’il anticipe comme extrêmement disputée, marquée par un profond reset réglementaire.

Pendant ce temps, Auto Motor und Sport s’est tourné vers plusieurs outils d’intelligence artificielle pour tenter de prédire l’issue du championnat à l’approche de Melbourne, avec des résultats... contrastés. ChatGPT a finalement penché pour Max Verstappen, mettant en avant sa régularité et la capacité de Red Bull à bien démarrer les saisons. L’outil Copilot de Microsoft a, lui, désigné Russell, soulignant l’adaptation apparente de Mercedes aux nouvelles règles, tandis que Perplexity a misé sur Lando Norris, en s’appuyant sur la forme récente de McLaren.

Les bookmakers, en revanche, placent actuellement George Russell en léger favori, aussi bien pour le Grand Prix d’Australie que pour le titre mondial 2026.