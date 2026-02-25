La gestion de la batterie sera ’un choc’ à Melbourne selon Antonelli

L’exploitation de la batterie des nouvelles monoplaces de Formule 1 est au centre des discussions des équipes en cette pré-saison 2026. Chez Mercedes F1 comme ailleurs, la gestion de l’énergie sera un sujet crucial dès le Grand Prix d’Australie, et Andrea Kimi Antonelli s’attend à une gestion difficile pour les premières courses.

Le pilote italien est convaincu que ce sera la partie la plus difficile à gérer lors des week-ends et à comprendre, surtout avec seulement trois séances d’essais libres pour calculer comment gérer l’énergie sur le circuit de l’Albert Park.

"Je veux dire, ça va certainement nous occuper beaucoup" a déclaré Antonelli. "Mais il s’agit principalement de trouver le bon réglage, car Melbourne sera très différent de ce que nous avons connu ici. Et pour la batterie, ça va être un choc assez important."

"Nous devons donc trouver le meilleur réglage, et c’est pourquoi il y aura beaucoup de travail, enfin, pour tout le monde, il y aura beaucoup de travail dans le simulateur, juste pour trouver le bon réglage."

"À Bahreïn, nous avons également eu six jours d’essais, donc beaucoup de temps pour le régler et trouver la meilleure solution, mais à Melbourne, nous n’avons que trois séances d’essais, puis nous passons aux qualifications, donc nous devons vraiment être au point dès la première séance."

Antonelli confirme en revanche que ce que l’on a vu à Bahreïn, à savoir une Mercedes en difficulté pour s’élancer sur la ligne de départ, alors que la Ferrari était très en verve lors des simulations de départ.

"La Ferrari semblait très performante, avec un moteur très puissant au départ. Mais nous avons apporté beaucoup de modifications et, au final, le départ semblait beaucoup plus puissant. Évidemment, nous n’avons pas pu le tester correctement sur la grille de départ."

"Mais pour être honnête, cela a été un peu notre point faible, et la procédure est très compliquée, il faut vraiment la maîtriser. Mais oui, il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que nous avons fait un bon pas en avant."