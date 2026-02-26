Red Bull refuse de rentrer dans le ’petit jeu’ de ses rivales, Mekies tempère la forme de la RB22

Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, a pointé du doigt ses rivaux pour leur bluff, alors que Toto Wolff, le patron de Mercedes, a qualifié l’équipe de "référence" et que Frédéric Vasseur, chez Ferrari, a affirmé que Red Bull avait réduit la puissance de son moteur à Bahreïn dès qu’il avait impressionné la concurrence.

Bien qu’il n’ait pas répondu spécifiquement au commentaire sur son moteur, Mekies, a déclaré que son équipe se situerait en dehors du top 3 composé de Mercedes, Ferrari et McLaren. Confirmant ce qu’il a dit à Bahreïn, il assure qu’il reste du travail pour faire de la RB22 une gagnante.

"Nous ne sommes pas la référence. Comme je l’ai dit, il y a un jeu de devinettes pour essayer de détourner l’attention" a déclaré le Français.

"Nous voyons Mercedes comme l’équipe la plus rapide actuellement. C’est un peu un jeu de devinettes. Je critiquais les devinettes de mes collègues, je ne vais pas entrer moi-même dans ce petit jeu."

"Mais, oui, nous pensons que Mercedes, Ferrari et McLaren sont probablement les équipes qui sont... toutes les trois un bon cran plus rapides que nous en ce moment. Vous dire de combien et dans quel ordre est probablement trop difficile, mais ce serait mon pronostic actuel, bien que les pronostics changeront."

"Nous allons tous faire évoluer nos voitures. Nous allons tous commencer à optimiser ce que nous avons et cela bougera à nouveau. Mais je dirais que ces trois-là sont, selon nous, assez nettement devant tout le monde."

Alan Permane, le patron de Racing Bulls, a également reconnu que les équipes jouent ce jeu de bluff et d’attente, comme à chaque début de saison.

"Oui, je pense que nous jouons à ce jeu à chaque essai hivernal, en essayant de deviner où en est chacun."

"Il ne fait aucun doute que l’unité de puissance fonctionne bien. Il ne fait aucun doute qu’elle est fiable. Nous avons accumulé énormément de kilomètres. Sa fiabilité est donc fantastique. Je pense que nous devons attendre samedi après-midi à Melbourne avant de porter un jugement sur la position de chacun."