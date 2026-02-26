Pirelli F1 se réorganise avec le départ confirmé de Mario Isola

Pirelli a officialisé un changement important à la tête de son département Motorsport, confirmant ainsi l’information que nous vous rapportions en primeur il y a un mois (à lire ici).

À compter du 1er mars, Dario Marrafuschi prendra les fonctions de directeur de Pirelli Motorsport, succédant à Mario Isola, figure centrale du programme compétition du manufacturier italien ces dernières années.

Cette transition se fera de manière progressive. Mario Isola conservera en effet un rôle d’accompagnement jusqu’au 1er juillet, afin d’assurer une passation fluide et efficace. À l’issue de cette période, il quittera définitivement l’entreprise pour relever de nouveaux défis professionnels.

Arrivé chez Pirelli en 2008, Dario Marrafuschi dispose d’une solide expérience au sein du groupe. Il a longtemps œuvré en Formule 1, principalement dans le domaine de la recherche et développement, avant de diriger ces dernières années le développement des produits route du manufacturier. Un parcours technique et stratégique qui l’amène aujourd’hui à prendre les rênes d’un département clé pour l’image et l’activité de Pirelli.

Comme son prédécesseur, Marrafuschi sera rattaché à Giovanni Tronchetti Provera, vice-président exécutif en charge de la durabilité, des nouvelles mobilités et du Motorsport, garantissant une continuité dans la structure de gouvernance.

Dans son communiqué, Pirelli a tenu à exprimer sa reconnaissance envers Mario Isola, saluant l’engagement et la passion avec lesquels il a contribué, au fil des années, à la croissance et au développement de la Business Unit Motorsport. Un message qui souligne l’importance de son rôle dans l’évolution récente de l’implication du groupe en compétition, notamment au plus haut niveau du sport automobile.