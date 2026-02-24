F1 2026 : une nouvelle façon de piloter, expliquée par les pilotes

À l’approche du premier Grand Prix de la saison 2026, les pilotes de Formule 1 doivent s’adapter à un profond changement de paradigme. La nouvelle réglementation technique, marquée par une répartition quasi équitable entre moteur thermique et puissance électrique, a bouleversé la manière d’exploiter les monoplaces.

Désormais, la gestion de l’énergie et la régénération des batteries occupent une place centrale dans la performance comme les 22 pilotes l’ont constaté lors des essais de Barcelone puis de Bahreïn.

Cette évolution se traduit concrètement en piste par des comportements inhabituels, y compris lors des simulations de qualification. Les pilotes sont contraints de lever le pied et de pratiquer le lift and coast dans les lignes droites, voire de ralentir avant la fin d’un tour lancé afin d’optimiser leurs niveaux d’énergie et d’extraire le meilleur chrono possible.

Les avis au sein du paddock sont partagés, même si les critiques ont été nombreuses. Les quatre champions du monde actuellement en activité - Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso et Lando Norris - ont tous exprimé des réserves sur ces nouvelles voitures et leur philosophie.

Du côté des jeunes pilotes, l’adaptation est également en cours. Oliver Bearman reconnaît que ces monoplaces 2026 offrent des sensations déroutantes et nécessitent une approche différente.

"Certaines courbes sur le circuit de Sakhir, qui l’an dernier représentaient des limites ou des endroits où il fallait être très attentif, ne sont plus vraiment des virages aujourd’hui," a expliqué le pilote Haas F1.

"Elles sont davantage limitées par la puissance, comme les virages 12 et 11. Du coup, on change complètement la manière de les aborder. L’an dernier, dans le virage 12, on passait 40 km/h plus vite. Cette année, ce n’est quasiment plus un virage."

"C’est un peu étrange. Mais pour le reste, je pense que tu continues à attaquer à la limite, même si cette limite est un peu plus basse pour l’instant. Ce n’est pas non plus totalement hors norme. Une fois que tu t’habitues aux différences dans certains virages, tu adaptes ton style de pilotage et ça devient le nouveau normal."

À contre-courant de nombreuses critiques, George Russell se montre bien plus serein face à cette nouvelle ère. Le pilote Mercedes assure même prendre du plaisir au volant des F1 version 2026.

"Les principes directeurs restent globalement les mêmes," a-t-il assuré.

"Tu pousses la voiture à la limite absolue. Tu essaies de freiner le plus fort possible et le plus tard possible, et de conserver le maximum de vitesse dans les virages."

"Je pense que chaque ère de voitures a ses particularités de pilotage. J’ai regardé des caméras embarquées de Senna dans les années 80 et 90, où il pilotait avec un style très spécifique, en jouant de l’accélérateur à la corde pour maintenir le turbo en pression et équilibrer la voiture. C’était aussi quelque chose d’anormal."

"Ici, on fait peut-être un peu plus de lift and coast que ce à quoi on s’attendrait habituellement. Mais à Bahreïn et lors des essais de Barcelone, ce n’était franchement pas si mal. Melbourne sera peut-être une autre histoire, mais pour l’instant, j’apprécie plutôt."

Entre frustration, curiosité et acceptation progressive, les pilotes de Formule 1 entrent ainsi dans une phase d’adaptation profonde. Si la performance pure semble moins spectaculaire, le défi technique et stratégique n’a jamais été aussi exigeant. Reste à savoir si ce "nouveau normal" saura convaincre durablement un plateau encore divisé.

Russell se veut rassurant : il estime que les circuits exigeants en puissance et en énergie promettent des courses intéressantes en 2026... pour ne pas dire passionnantes.

"On peut tout à fait suivre, car les voitures sont moins chargées en aérodynamisme, donc il y a moins de perturbations. Et puis, la grande différence cette année par rapport à l’ère précédente, c’est la variabilité de la répartition de l’énergie entre les voitures et les pilotes, en fonction de leur style de pilotage."

"Cela compensera probablement largement les turbulences aérodynamiques. Je pense que nous verrons des courses différentes à Melbourne et à Djeddah, où il y a de nombreuses longues lignes droites."

"Je pense que les courses pourraient être passionnantes."