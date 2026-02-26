Sous pression, Aston Martin F1 jouera-t-elle la patience ou l’implosion ?

L’intersaison devait marquer un tournant pour Aston Martin en Formule 1, portée par des investissements massifs et l’arrivée très médiatisée d’Adrian Newey. Pourtant, à quelques jours du lancement de la saison en Australie, le constat dressé par Ralf Schumacher est nettement plus sombre. L’ancien pilote allemand a publiquement mis en doute la structure de gouvernance et le leadership de Lawrence Stroll, estimant que la pression croissante pourrait révéler des fragilités plus profondes au sein de l’écurie de Silverstone.

Intervenant dans le podcast Backstage Boxengasse de Sky Sports Allemagne, Schumacher s’est interrogé sur la viabilité du modèle actuel, alors qu’Aston Martin semble promise à un début de campagne 2026 très difficile, après des essais hivernaux très décevants.

Malgré un hiver ambitieux et de grandes promesses autour du nouveau projet technique, le programme d’essais a été marqué par un manque de performance pure, des problèmes de fiabilité et une faible accumulation de kilomètres, nettement inférieure à celle de ses rivales. Des signaux qui, selon Schumacher, dépassent largement la simple lecture du chronomètre.

"Je dois dire que nous ne sommes pas toujours les plus grands supporters de l’ensemble du projet," commence-t-il. "Et parfois, je dois aussi dire que Lawrence Stroll a vraiment sa propre manière de faire les choses."

"Il ne parle pas vraiment à grand monde. On le voit, mais il donne très peu d’interviews. Et franchement, il n’a pas gagné ce droit-là, de loin."

Selon Schumacher, cette posture crée des tensions internes majeures.

"Cela crée évidemment un énorme problème au sein de l’équipe. Je pense que Lawrence est soumis à une pression immense, parce qu’il agit plus ou moins comme un autocrate. Je suis curieux de voir s’il pourra résister à la pression des investisseurs, car il semble prendre les décisions seul."

Âgé de 50 ans, l’ancien pilote de Jordan, Williams et Toyota estime que la trajectoire d’Aston Martin est aujourd’hui à l’arrêt, à un moment pourtant crucial de son développement, compte tenu des moyens engagés dans ses nouvelles infrastructures et son encadrement technique.

"Aston Martin avance actuellement plus latéralement que vers l’avant. Et maintenant, un départ aussi dramatique... Je ne peux qu’espérer – et je crois que Stroll a pris de bonnes décisions – que les gens lui laissent du temps, à lui et à l’équipe, y compris Adrian Newey."

La situation est d’autant plus délicate que le duo de pilotes ajoute une pression supplémentaire. Fernando Alonso, arrivé avec l’ambition de se battre aux avant-postes, affiche un visage de plus en plus frustré dans le paddock. De son côté, Lance Stroll continue de susciter des interrogations en raison de performances irrégulières.

Schumacher redoute que l’absence de progrès rapides n’entraîne une escalade des tensions internes.

"Avant tout, ils doivent maintenant éviter de se détruire mutuellement en interne. Ce sera un immense test de patience. Alonso est peut-être dans sa dernière année et il sera tout sauf heureux, probablement même extrêmement frustré, si ça n’avance pas pour le convaincre que ça ira bien mieux en 2e partie de saison puis en 2027."

L’Allemand évoque également le tempérament bien connu du fils du propriétaire.

"Nous savons aussi comment est Lance : ce n’est pas quelqu’un qui reste de bonne humeur quand les choses ne vont pas dans son sens. Il y a déjà eu pas mal de discussions assez musclées."

Enfin, Schumacher estime que la déception touche également le nouvel homme fort du projet technique.

"Et Adrian est évidemment lui aussi très déçu par l’ensemble de la situation, sans aucun doute. Il avait imaginé les choses de manière bien plus belle. La pression est là."