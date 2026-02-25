Les F1 2026 rassurent quant à leurs performances après ’des critiques prématurées’

Avant que les F1 répondant à la réglementation 2026 prennent la piste, la crainte était que le niveau de performance soit très éloigné des références des précédentes monoplaces, notamment à cause de l’énergie à gérer sur un tour complet.

Mais avec un chrono de Charles Leclerc à deux secondes de la pole position de l’année dernière, et des gains de temps à venir qui sont de toute évidence substantiels, cette peur s’est diluée, et les pilotes ont reconnu que les performances sont au niveau.

George Russell, qui avait précédemment tempéré les inquiétudes selon lesquelles le nouveau règlement menait à des caractéristiques très éloignées de l’instinct d’un pilote de course, a déclaré que le potentiel de progression est immense.

"Il y a eu beaucoup de progression, pour être honnête" a déclaré le pilote Mercedes. "Je pense que chaque jour, face à une nouvelle réglementation, on rencontre des défis qu’on n’avait pas anticipés, et la courbe de progression est très raide dans ces premiers jours."

"Ces essais ont été beaucoup plus fluides pour tout le monde. Si vous regardez les temps au tour sur certains relais de course, les voitures ne sont pas à des années-lumière des chronos que nous voyions il y a 12 mois, alors que c’était la quatrième année d’un cycle réglementaire."

"Je sais donc qu’il y a eu beaucoup de critiques après Barcelone et Bahreïn, ce qui était probablement un peu prématuré. Je pense que, dans l’ensemble, les gens sont un peu plus satisfaits cette semaine."

Présent en conférence de presse lors du dernier jour des essais à Bahreïn, Oscar Piastri a semblé moins catégorique sur les aspects positifs débloqués durant ces trois semaines. Le pilote McLaren est convaincu qu’il y aura des progrès, mais ceux-ci ne viendront pas facilement.

"C’est sans aucun doute une courbe d’apprentissage importante. Il y a encore des choses que nous devons faire en tant que pilotes qui sont certainement très différentes de ce que nous faisions l’année dernière" a détaillé l’Australien.

"Mais je pense que l’optimisation autour de cette façon de conduire progresse : d’abord, en tant que pilotes, nous commençons à comprendre les nouvelles choses que nous devons faire, et les équipes s’adaptent au fait de devoir piloter d’une certaine manière désormais. Donc je pense que ça s’est amélioré."

"C’est encore très différent de ce que nous avions auparavant, mais je pense que naturellement nous avons tous probablement trouvé de la performance, et cette performance a rendu certains "conforts de conduite" un peu plus agréables. Je pense que nous progressons. Voyons ce que donnera Melbourne."

Interrogé sur l’origine des gains les plus importants, Alex Albon a déclaré qu’il restait encore une bonne quantité de performance pure à débloquer, mais aussi du temps à gagner sur l’exploitation de la voiture.

"Je pense qu’il y a encore beaucoup à apprendre. Évidemment, j’ai manqué la première semaine, donc je ne sais pas à quel point elles semblaient brutes alors, mais il y a encore clairement beaucoup de temps au tour à gagner au niveau de la maniabilité, des changements de rapports et du pilotage pur" a déclaré le pensionnaire de Williams.

"On n’est pas encore au niveau de ressenti de l’an dernier, mais on s’en approche. Je pense que par le simple développement de la voiture, de la maniabilité et d’autres choses de ce genre, cela s’améliorera rapidement tout au long de la saison."

Franco Colapinto, pilote Alpine, a abondé dans ce sens, affirmant que les améliorations se faisaient sentir quotidiennement tout au long des tests, suggérant que l’ajustement se poursuivra pendant un certain temps durant la saison.

"C’est différent de l’année dernière, mais je pense que les progrès sont, encore une fois, très, très rapides. D’un jour à l’autre, les choses changent, la voiture devient plus rapide et le ressenti s’améliore" a noté l’Argentin.

"Je pense donc que dans quelques courses, nous nous sentirons encore mieux qu’aujourd’hui, et nous commencerons à être plus habitués, plus à l’aise et plus rapides. Je pense qu’il est trop tôt pour trop comparer avec l’année dernière, mais c’est définitivement en progrès."